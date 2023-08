UP Police SI Vs Delhi Police SI Salary: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के जरिए यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) के पद पर भर्ती की जाती है. यूपी पुलिस SI का मूल वेतन 9300 रुपये से 34800 रुपये के बीच होता है. वहीं दूसरी ओर कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के माध्यम से दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाती है. दिल्ली पुलिस SI को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार दिया जाता है. Delhi Police SI का वेतन 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक होता है.

मूल वेतन के अलावा, कई लाभ और भत्ते भी हैं, जो UP Police SI और Delhi Police SI दोनों को मिलते हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर दोनों का वेतन नौकरी के पद के साथ बढ़ता है. यूपी पुलिस SI और दिल्ली पुलिस SI दोनों में वृद्धि का एक बड़ा अवसर है.

UP Police SI Vs Delhi Police SI Salary

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की सैलरी के बारे में नीचे विस्तार से देख सकते हैं.

सैलरी/अलाउंस यूपी पुलिस SI दिल्ली पुलिस SI पे लेवल ग्रुप सी 6 ग्रुप ‘सी’ अराजपत्रित बेसिक पे स्केल 9,300 रुपये से 34,800 रुपये 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये महंगाई भत्ता (डीए) रु. 8,496 रु. 7,434 ग्रेड पे 4200 रुपये 4200 रुपये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस रु. 360 – यात्रा भत्ता (टीए) रु. 4,212 रु. 3,600 मकान किराया भत्ता (एचआरए) रु. 8,496 रु. 8,496 राशन मनी भत्ता (आरएमए) रु. 2,936 – ग्रॉस सैलरी 27,900 रुपये से 1,04,400 रुपये 59,130 रुपये केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना – रु. 225 केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना – रु. 2,500 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली – रु. 3,540 वेतन में कटौती रु. 4000 से रु. 24,000 रु. 6,265 इन हैंड सैलरी 24,000 से रु. 80,400 रु. 52,865

UP Police SI Vs Delhi Police SI भत्ते और लाभ

उम्मीदवार जो भी UP Police SI और Delhi Police SI के पद के लिए चयनित होंगे, उन्हें न केवल कुछ शक्ति और अधिकार प्राप्त होंगे, बल्कि संगठन द्वारा प्रदान किए गए अन्य लाभ और भत्ते भी मिलेंगे. UP Police SI को मिलने वाले अतिरिक्त भत्ते और लाभ हैं. इसमें ड्रेस भत्ता, कपड़े धोने का भत्ता, मेडिकल फैसिलिटी, रिस्क अलाउंस, एक महीने का अतिरिक्त वेतन, दिवाली बोनस शामिल हैं. दिल्ली पुलिस SI को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ते के अलावा स्वास्थ्य बीमा, कर्मचारी समूह बीमा, वर्दी भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, राशन भत्ते, पेंशन, पेड लीव आदि कुछ लाभ और भत्ते भी मिलेंगे.

UP Police SI Vs Delhi Police SI जॉब प्रोफ़ाइल

यूपी पुलिस SI और दिल्ली पुलिस SI दोनों समान कार्य करते हैं. UP Police SI उत्तर प्रदेश राज्य में काम करता है, जबकि Delhi Police SI दिल्ली में काम करता है. उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

UP Police SI को अपने कार्य घंटों के दौरान उचित अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है.

उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर का मुख्य कर्तव्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षा करना है.

यूपी पुलिस SI को उसे आवंटित सभी मामलों को हल करना होगा और न्याय प्रदान करना होगा और बाद में अपने सीनियरों के साथ लिखित प्रारूप में विवरण साझा करना होगा.

UP Police SI को नियमित गश्त करनी होती है ताकि उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें.

UP Police SI यूपी पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों में महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और उन्हें छोटे पुलिस स्टेशनों और प्रांतीय पुलिस स्टेशनों का प्रभार दिया जाता है.

Delhi Police SI के सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल में शामिल हैं:

पुलिस स्टेशनों में काम की निगरानी करना

इंवेस्टिंग केस

लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना

जांच के दौरान सीनियर अधिकारियों का सहयोग करना.

सीनियर अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना.

UP Police SI Vs Delhi Police SI करियर ग्रोथ

यूपी पुलिस SI और दिल्ली पुलिस SI दोनों में करियर ग्रोथ अच्छी है. UP Police SI को उनके समर्पण और प्रदर्शन के माध्यम से एक निश्चित अवधि के बाद पुलिस कमिश्नर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है. UP Police SI को पदोन्नति के साथ 20- 35% की वृद्धि के साथ पुरस्कृत भी किया जाता है. सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम 7 साल का समय लगता है. उसके बाद असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) के पद पर पदोन्नत होने के लिए 15 साल की सेवा लेनी पड़ती है. यूपी पुलिस एसआई के लिए पदोन्नति आदेश नीचे दिया गया है:

सब इंस्पेक्टर (SI)

इंस्पेक्टर

असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP)

डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP)

दिल्ली पुलिस में प्रमोशन अधिकारियों के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा. एक सब-इंस्पेक्टर को पहले इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जिसमें आमतौर पर 15 से 18 साल की सेवा होती है. इसके बाद सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत होने के बाद अगले पद यानी असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) पर पदोन्नत होने में 12 से 15 साल लग जाते हैं. दिल्ली पुलिस SI के कैरियर ग्रोथ का उल्लेख नीचे दिया गया है:

सब इंस्पेक्टर

इंस्पेक्टर

असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP)

डिप्टी पुलिस कमिश्नर (DCP)

एडिशनल पुलिस कमिश्नर

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर

स्पेशल पुलिस कमिश्नर

पुलिस कमिश्नर

