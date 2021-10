UP Post Office Recruitment 2021: यूपी में बिना परीक्षा सरकारी नौकरी के लिए जल्द करें आवेदन, 50,000 तक सैलरी

नई दिल्ली. India Post Recruitment 2021, UP Post Office Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्किल, लखनऊ ने अधिसूचना जारी कर पोस्टमैन, पोस्टल असिस्टेंट और एमटीएस पदों पर भर्ती (UP Post Office Recruitment 2021) के लिए आवेदन मंगाए हैं. बता दें कि उम्मीदवारों को भर्ती के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2021 है. भर्ती (UP Post Office Recruitment 2021) स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकाली गई है, जिसके माध्यम से कुल 46 रिक्त पद भरे जाएंगे.

इन 46 पदों में से 12 पद पोस्टमैन के, 19 पद पोस्टल असिस्टेंट के और 15 पद मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में एप्लीकेशन फॉर्म भरकर, ‘सहायक निदेशक कार्यालय, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्कल, लखनऊ, 22601’ के पते पर भेजना होगा. भर्ती (India Post Recruitment 2021) की अधिसूचना देखने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

India Post Recruitment 2021: शैक्षिक योग्यता

पदों पर आवेदन करने के लिए 12वीं तथा 10वीं पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है. पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है.

UP Post Office Recruitment 2021: चयन प्रक्रिया

बता दें कि यह सभी भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत हो रही हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के चयन के लिए कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों के खेल में प्रदर्शन के आधार पर उन्हें भर्ती में वरीयता दी जाएगी. इसकी डिटेल के लिए उम्मीदवार अधिसूचना चेक कर सकते हैं.

