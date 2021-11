UP SI Admit Card 2021: यूपी SI परीक्षा के एडमिट कार्ड से जुड़ी ये लिंक एक्टिव, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड

नई दिल्ली. UP SI Admit Card 2021, UP SI Exam 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित यूपी एसआई भर्ती परीक्षा (UP SI Exam 2021) की तारीखों की घोषणा कर दी गई है. गौरतलब है कि यूपीपीआरपीबी ने परीक्षा के माध्यम से सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और अग्नि मिशन अधिकारी के कुल 9,534 पदों पर भर्ती कराने की घोषणा की थी. फिलहाल परीक्षा (UP SI Exam 2021) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इसके एडमिट कार्ड का इंतजार है.

UPPRPB ने यूपी एसआई परीक्षा के एडमिट कार्ड (UP SI Admit Card 2021) जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके तहत बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक एक्टिव कर दी है. जिसकी मदद से उम्मीदवार अपना एग्जाम डेट और परीक्षा केंद्र का शहर चेक कर सकते हैं.

UP SI Admit Card 2021: कब आएगा एडमिट कार्ड

यूपीपीआरपीबी द्वारा जारी इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. इसे सबमिट करने के बाद, यूपी एसआई परीक्षा से 3 दिन पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएंगें.

