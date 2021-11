UP SI Exam 2021: यूपी एसआई परीक्षा की कर रहे हैं तैयारी, तो ऐसे प्रश्नों का जरुर करें अभ्यास

नई दिल्ली. UP SI Exam 2021: उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (UP SI Exam 2021) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. जिसके अनुसार परीक्षा (UP SI Exam 2021) 12 नवंबर से 2 नवंबर तक आयोजित की जाएगी. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा आयोजित इस भर्ती के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के 9027, प्लाटून कमांडर के 484 और अग्निशमन अधिकारी के 23 पदों पर भर्ती की जाएगी. इससे पहले भर्ती के लिए आवेदन 1 अप्रैल से 15 जून के बीच मांगे गए थे.

यूपी एसआई एडमिट कार्ड 2021 (UP SI Exam Admit Card 2021) के संबंध में बोर्ड ने जानकारी दी है कि परीक्षा से 3 दिन पहले अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. साथ ही बोर्ड ने परीक्षा से जुड़ी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है. फिलहाल परीक्षा (UP SI Exam 2021) के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नीचे दिए जा रहे हैं. जिनका अभ्यास करने से उम्मीदवारों को काफी मदद मिल सकती है.

UP SI Exam 2021: ऐसे प्रश्नों का कार्य अभ्यास

यूपी एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हो उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रश्नों का जरूर अभ्यास करना चाहिए.

प्रश्न 1: उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट किस जिले में स्थित है?

उत्तर- प्रयागराज

प्रश्न 2: वर्तमान में उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय किसके अधीन है?

उत्तर- योगी आदित्यनाथ

प्रश्न 3: प्रदेश के कानून मंत्री का नाम बताइए.

उत्तर- बृजेश पाठक

प्रश्न 4: प्रदेश की आधिकारिक भाषा का नाम बताइए.

उत्तर- हिंदी

प्रश्न 5: राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?

उत्तर- 26 नवंबर

प्रश्न 6: उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य का नाम बताइए.

उत्तर- कजरी

प्रश्न 7: उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद किस जिले में स्थित है?

उत्तर- आगरा

प्रश्न 8: वर्ष 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेल किस देश में आयोजित किए गए थे?

उत्तर- नई दिल्ली, भारत

प्रश्न 9: भारत में पहली G20 समिट कब होगी?

उत्तर- 2022

प्रश्न 10: उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथियों के लिए अस्पताल बनाया गया है?

उत्तर- मथुरा

