UP SI Exam Date 2021: यूपी एसआई भर्ती के लिए प्राप्त हुए हैं बंपर आवेदन, जानिए क्या पड़ेगा भर्ती पर असर

नई दिल्ली. UP SI Exam Date 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा प्रदेश में एसआई पदों पर भर्ती (UP SI Recruitment 2021) के लिए लिखित परीक्षा (UP SI Exam Date 2021: ) जल्द आयोजित की जाएगी. गौरतलब है कि यूपीपीआरपीबी ने भर्ती (UP SI Recruitment 2021) के माध्यम से एसआई के 9534 पदों को भरने की घोषणा की थी. भर्ती के लिए 1 अप्रैल से 15 जून तक आवेदन मंगाए गए थे. जिसके लिए 15 लाख के करीब उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आवेदन करने पर UP SI Recruitment 2021 पर इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं.

UP SI Exam Date 2021: भर्ती पर क्या होगा असर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वर्ष UP SI Recruitment 2021 के लिए करीब 15 लाख उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है. जबकि इससे पहले 2016 में आयोजित दरोगा भर्ती के लिए इससे ढाई गुना कम उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था. हालांकि इस वर्ष की भर्ती में पदों की संख्या भी 3 गुना अधिक है. मगर फिर भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि, इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के आवेदन करने पर परीक्षा में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, ऐसे में निश्चित ही उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए कड़ी तैयारी करनी होगी.

