UP SI Exam Date 2021: कब होगी यूपी एसआई परीक्षा? ये है नई संभावित डेट

नई दिल्ली. UP SI Exam Date 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 9534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया (UP SI 2021) जारी है. अब उम्मीदवारों को बेसब्री से इसकी परीक्षा (UP SI Exam 2021) का इंतजार है. गौरतलब है कि यूपीपीआरपीबी द्वारा भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किए हुए 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है. बोर्ड ने उम्मीदवारों से 1 अप्रैल से 15 जून के बीच भर्ती के लिए आवेदन मंगाए थे.

ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि भर्ती परीक्षा का आयोजन अक्टूबर माह में करा लिया जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसे में फिलहाल परीक्षा की तारीखों (UP SI Exam Date 2021) को लेकर क्या अपडेट है, परीक्षा कब तक आयोजित कराई जा सकती है, इसकी जानकारी नीचे दी जा रही है.

UP SI Exam Date 2021: कब तक हो सकती है परीक्षा

जानकारी के अनुसार बोर्ड अक्टूबर माह में परीक्षा (UP SI Exam 2021) आयोजित करने की तैयारी में था. लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसे टालना पड़ा था. अब यह जानकारी सामने आ रही है कि यूपी एसआई भर्ती परीक्षा का आयोजन नवंबर महीने (UP SI Exam Date 2021) में कराया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नवंबर मध्य से लेकर दिसंबर शुरुआत के बीच परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है. हालांकि जानकारी की पुष्टि आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद ही की जा सकेगी. इसलिए इसलिए उम्मीदवारों को अपडेट के लिए यूपीपीआरपीबी के अधिकारी वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए.

