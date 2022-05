UPPCL Exam Result : यूपीपीसीएल JE और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, इंटरव्यू की डेट जानें

UPPCL Exam Result : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जूनियर इंजीनियर ट्रेनी और असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. यह भर्ती परीक्षा ऑनलाइन हुई थी. जो उम्मीदवार यूपीपीसीएल जेई और एई भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वे अपने रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. जो उम्मीदवार सेलेक्ट हुए हैं उनके रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड रिजल्ट की पीडीएफ फाइल में दिए गए हैं. जूनियर इंजीनियर भर्ती लिखित परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों को का वेरीफिकेशन होगा. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन यूपीपीसीएल, सरोजनी नगर, लखनऊ-226008 में 6 जून 2022 को सुबह 9 बजे से होगा. यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर ट्रेनी भर्ती परीक्षा 28, 29 और 30 मार्च 2022 को हुई थी. जबकि असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 30 मार्च, 1 और 2 अप्रैल 2022 को हुई थी.

यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर इंटरव्यू 2022

असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अभी इंटरव्यू भी देना होगा. इंटरव्यू के शेड्यूल की जानकारी यूपीपीसीएल द्वारा अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर पर जल्द ही दी जाएगी.

यूपीपीसीएल भर्ती परीक्षा रिजल्ट ऐसे चेक करें

– सबसे पहले यूपीपीसीएल की वेबसाइट upenergy.in पर जाएं

– अब होम पेज पर रिजल्ट/वैकेंसी सेक्शन में जाएं

– अब ‘View/Download’ given against ‘LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR INTERVIEW FOR THE POST OF “ASSISTANT ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL/POWER, ELECTRONICS & TELE COMMUNICATION AND COMPUTER SCIENCE /IT” AGAINST ADVT. NO. 01/VSA/2022/AE/E&M’ and ‘LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR DOCUMENT VERIFICATION FOR THE POST OF “JUNIOR ENGINEER (TRAINEE) ELECTRICAL” AGAINST ADVT. NO. 07/VSA/2021/JE/Electrical’ लिंक पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी

– इसमें अपना नंबर सर्च करें, सेलेक्ट कैंडिडेट्स के नंबर ही दिए गए हैं

