UPPSC Admit Card 2021: आयोग ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड

UPPSC Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, UPPSC ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर, लाइब्रेरियन और प्रिंसिपल समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) जारी कर दिया है. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार यूपीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस भर्ती के माध्यम से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी. पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2021 को किया जाएगा. भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 1370 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2021 से शुरू हुई थी.

UPPSC Admit Card 2021: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके फिर एडमिट कार्ड (UPPSC Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं.

-सबसे पहले UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं

-अब मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध एक्टिविटी डैशबोर्ड पर क्लिक करें

-इसके बाद ‘CLICK HERE TO DOWNLOAD ADMIT CARD FOR ADVT. NO.A-7/E-1/2021 U.P. TECHNICAL EDUCATION (TEACHING) SERVICE EXAM.-2021’ के लिंक पर क्लिक करें

-यहां पर उपलब्ध एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें

-अब अपना आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें

-आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा. उसे डाउनलोड करें और आगे के इस्तेमाल के लिए सेव कर लें

यह भी पढ़ें –

Engineering govt jobs 2021: जूनियर इंजीनियर की बंपर नौकरियां, जानें डिटेल और जल्द करें आवेदन

Government jobs 2021: 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन पास के लिए निकली हैं नौकरियां, जल्द करें आवेदन

Tags: Admit Card, UPPSC