UPPSC Cut Off: UPPSC ने जारी किया श्रेणीवार कटऑफ अंक, यहां देखें किन पदों का कितना रहा Cut Off

UPPSC Cut Off: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने UPPSC PCS 2021 परीक्षा का वैकल्पिक, अनिवार्य विषयों और इंटरव्यू का कटऑफ अंक श्रेणीवाइज के साथ पदवार जारी कर दिया है. UPPSC PCS की पिछले दो सालों की तुलना में इस बार सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (SDM) का कटऑफ अंक कम रहा है. वर्ष 2019 में अनरक्षित श्रेणियों के कटऑफ अंक 981 और न्यूनतम कटऑफ 909 रहा है. हालांकि सभी श्रेणियों के कटऑफ अंक में कमी आई है.

वर्ष 2020 का कटऑफ वर्ष 2019 की तुलना में इन पदों का अधिकतम कटऑफ 980 और न्यूनतम

कटऑफ 917 रहा. वहीं UPPSC PCS 2021 में 52 पदों के लिए चयन हुआ था. इन पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम कटऑफ 976 है और न्यूनतम कटऑफ अंक 898 रहा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि 898 अंक तक पानेवाले अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पदों लिए हुआ है.

UPPSC Cut Off वर्षवार

वर्ष 2019 OBC Cut Off अंक – अधिकतम अंक 906 और न्यूनतम 889 अंक

वर्ष 2020 OBC Cut Off अंक – अधिकतम अंक 905 और न्यूनतम 881 अंक

वर्ष 2021 OBC Cut Off अंक – अधिकतम अंक 896 और न्यूनतम 876 अंक

SDM के लिए अधिकतम और न्यूनतम Cut Off

अनारक्षित- 976/898

OBC- 896/879

SC- 905/851

EWS- 897/880

DSP के लिए अधिकतम और न्यूनतम Cut Off

अनारक्षित- 894/888

OBC- 873/862

SC- 843/836

EWS- 872/870

UPPSC PCS 2021 के लिए इस दिन तक उपलब्ध रहेगी मार्कशीट

उम्मीदवार जो भी इसमें शामिल हुए थे, वे अपना मार्कशीट और पदवार एवंश्रेणीवार कटऑफ अंक 22 नवंबर तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें…

DRDO में बिना परीक्षा इन पदों पर नौकरी पाने का गोल्डन चांस, जल्द करें आवेदन

वायुसेना में इन पदों पर आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, 12वीं पास करें अप्लाई

Tags: UPPSC