UPPSC PCS 2022 : यूपी पीसीएस 2022 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी, कॉल लेटर भी जारी, ऐसे डाउनलोड करें

UPPSC PCS 2022 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सम्मलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (UPPSC PCS Main Exam) 2022 की इंटरव्यू डेट घोषित कर दी है. मुख्य परीक्षा में पास हुए कैंडिडेट पीसीएस इंटरव्यू का शेड्यूल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 सितंबर से एक अक्टूबर 2022 तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद जिलों में किया गया था. इसके नतीजे नौ फरवरी 2023 को जारी किए गए थे. मुख्य परीक्षा में सफल हुए कैंडिडेट अब इंटरव्यू में शामिल होंगे.

यूपीपीएससी पीसीएस इंटरव्यू का शेड्यूल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पीसीएस इंटरव्यू 20 फरवरी से 21 मार्च तक दो शिफ्ट में किया जाएगा. अभ्यर्थी यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस भर्ती अभियान के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों में 250 रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी.

ऐसे डाउनलोड करें इंटरव्यू लेटर

-सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

-फिर CLICK HERE TO DOWNLOAD INTERVIEW LETTER FOR ADVT. NO.A-2/E-1/2022, P.C.S. EXAMINATION-2022 के लिंक पर क्लिक करें.

-अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा. यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

-अब अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपीपीएससी पीसीएस 2022 इंटरव्यू शेड्यूल

