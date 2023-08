UPPSC PCS मेंस परीक्षा की तारीखों में बदलाव, चेक कर लें पूरा शेड्यूल

UPPSC PCS Mains exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा (UPPSC PCS Mains exam) शेड्यूल की घोषणा कर दी है. शेड्यूल के अनुसार, यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर, 2023 तक आयोजित होने वाली है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in के माध्यम से यूपीपीएससी पीसीएस एग्जाम शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

UPPSC PCS Mains परीक्षा की तारीखों में बदलाव

पहले यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा 23 सितंबर को आयोजित होनी थी, अब परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है. पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा कार्यक्रम 2023 की जांच कर सकते हैं.

UPPSC PCS प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे के लिए एग्जाम शएड्यूल का प्रिंटआउ लें. जिन छात्रों ने यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास की है, वे अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 26 जून को घोषित किया गया था, जिसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था.

पीएससी मुख्य परीक्षा का हॉल टिकट

यूपीपीएससी पीसीएस एडमिट कार्ड यूपी पीएससी मुख्य परीक्षा शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा. जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

UPPSC PCS exam schedule 2023

26 सितंबर

शिफ्ट 1 (9:30 am to 13: 30 noon)- जनरल हिंदी, शिफ्ट 2 (2 pm to 5 pm)- Essay

27 सितंबर

शिफ्ट 1 (9:30 am to 13: 30 noon)- जनरल Studies- I, शिफ्ट 2 (2 pm to 5 pm)- जनरल Studies- II

28 सितंबर

शिफ्ट 1 (9:30 am to 13: 30 noon)- जनरल Studies- III, शिफ्ट 2 (2 pm to 5 pm)- जनरल Studies- IV

29 सितंबर

शिफ्ट 1 (9:30 am to 13: 30 noon)- जनरल Studies- V, शिफ्ट 2 (2 pm to 5 pm)- जनरल Studies- VI

ये भी पढ़ें-

परिवार के पहले ग्रेजुएट ने पिता के साथ ठेले पर बेची चाय, 3 बार UPSC क्रैक कर IAS बने हिमांशु गुप्ता

Success Story: 600 रुपये कमाने वाले ने बनाई अरबों की कंपनी, IIT और NIT नहीं, इस सरकारी कॉलेज से की थी इंजीनियरिंग

Tags: UPPSC