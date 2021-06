UPPSC में लेक्चरर के 124 पदों पर भर्ती शुरू, ऐसे करें आवेदन

शिक्षक की नौकरी तलाश रहे उम्‍मीदवारों के लिये सुनहरा मौका

UPPSC Recruitment 2021: यह भर्ती अभियान, 124 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इनमें से 35 मैथ लेक्चरर के लिए, 33 बायोलॉजी लेक्चरर के लिए, 30 फिजिक्स लेक्चरर के लिए और 26 केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए हैं. News18Hindi

UPPSC Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सरकारी

आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज (Government Aashram Paddhati Inter College) में लेक्चरर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in के माध्यम से उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं. फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है. भर्ती अभियान 124 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिनमें से 35 मैथ लेक्चरर के लिए, 33 बायोलॉजी लेक्चरर के लिए, 30 फिजिक्स के लिए हैं और 26 केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए.



UPPSC Recruitment: योग्‍यता



शिक्षा: उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में

स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होगी या समकक्ष योग्यता.



उम्र सीमा: वे उम्मीदवार जिनकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है और वे रिक्तियों के लिए योग्‍य हैं,

आवेदन कर सकते हैं. सरकारी मानदंडों के आधार पर ऊपरी आयु मानदंड में छूट दी जाएगी.



UPPSC Recruitment: ऐसे करें आवेदन

इच्‍छुक और योग्‍य उम्‍मीदवारों को पदों पर आवेदन करने के लिये इन स्‍टेप्‍स को फॉलो करना होगा.



1. UPPSC वेबसाइट पर जाएं.

2. होमपेज पर आपको हाइपरलिंक मिलेगा, जिसमें यह लिखा होगा ‘CLICK HERE TO

APPLY FOR ADVT.NO. A-3/E-1/2021, LECTURERS IN

GOVERNMENT ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE’ उस पर क्‍ल‍िक करें.

3. नई विंडो खुलेगी. यहां आपको कई विकल्‍प दिखेंगे. योग्‍यता अनुसार चुनाव करें.

4. रजिस्‍टर करें और सही विवरण के साथ फॉर्म भरें. इस बात का ध्‍यान रखें कि आपके पास सभी जरूरी

दस्‍तावेज हों.

5.फॉर्म को क्रॉस चेक करें और फिर एप्‍लीकेशन फीस का भुगतान करें. फॉर्म सबमिट करें. सफलतापूर्वक

फॉर्म पूरा भरने के बाद उसका प्रिंटआउट लें या फोटो रखें.



UPPSC Recruitment: एप्‍लीकेशन फीस

वे उम्मीदवार जो सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूसी / से संबंधित हैं, उन्हें 125 रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा, जबकि एससी / एसटी / भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लोगों को 65 रुपये का भुगतान करना होगा. जो उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी श्रेणी का हिस्सा हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क केवल 25 रुपये देने होंगे.