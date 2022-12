Sarkari naukri: LLB पास हैं तो सिविल जज बनने का है मौका, निकली हैं 300 नौकरियां

UPPSC Civil Judge Recruitment 2022: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना की घोषणा कर दी है. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो सभी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं, ऑनलाइन uppsc.up.nic.in पर आवेदन करें. आवेदन करने वाले उम्मीदवार बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) हो.

UPPSC Civil Judge Recruitment 2022: जरूरी डेट्स

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि: 10-12-2022

बैंक में आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि: 06-01-2023

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 10-01-2023

UPPSC Civil Judge Recruitment 2022: उम्र सीमा

न्यूनतम आयु सीमा: 22 वर्ष

अधिकतम आयु सीमा: 35 वर्ष

आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी.

UPPSC Civil Judge Recruitment 2022: आवेदन करने के लिए फीस

-अनारक्षित / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी: परीक्षा शुल्क 100/- रु. + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25/- कुल 125/- है.

-अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए, पूर्व सैनिक: परीक्षा शुल्क 40/- + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25/- कुल = 65/ है.

-विकलांगों के लिए: परीक्षा शुल्क शून्य + ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25/- कुल = 25/ रुपए है.

भुगतान मोड: नेट बैंकिंग / कार्ड भुगतान / अन्य भुगतान मोड का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं.

UPPSC Civil Judge Recruitment 2022: सेलेक्शन

उ.प्र. लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा. इसके लिए न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) मुख्य (लिखित) परीक्षा 2022 होगी. पेपर 3 स्टेज में होगा.

(1) Preliminary Examination (Objective and Multiple Choice Type) पेपर 1 150 नंबर का 2 घंटे का होगा.

(2) Main Examination (Written Conventional Type) पेपर 2 भी 2 घंटे का ही होगा, लेकिन ये 300 नंबर का होगा.

(3) Viva-voce (Personality Test)

पेपर 2 में भारत और दुनिया भर में होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनाओं को शामिल किया जाएगा, विशेष रूप से कानूनी क्षेत्रों, अधिनियमों और में. ये टॉपिक होंगे शामिल.

(i) Jurisprudence (ii) International Organisations

(iii) Current International Affairs (iv) Indian Constitution

(v) Transfer of Property Act (vi) Indian Evidence Act

(vii) Indian Penal Code (viii) Civil Procedure Code

(ix) Criminal Procedure Code (x) Law of Contract

Syllabus for U.P. Judicial S

मुख्य (लिखित) परीक्षा और साक्षात्कार में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर सेलेक्शन होगा. परीक्षा की सूचना आयोग के जरिए दी जाएगी.

यहां पढ़ें पूरा नोटिफिकेशन

