UPPSC Result 2021 : आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी

UPPSC Result 2021 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट किया घोषित कर दिया है. मुख्य परीक्षा के लिए 1773 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन 26 सितंबर 2021 को किया गया था. इसमें कुल 4 विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषय शामिल थे. चार विषयों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 42914 ऑनलाइन आवेदन मिले थे. जबकि परीक्षा में कुल 20833 अभ्यर्थी हुए थे शामिल. सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क के साथ जमा करना होगा. इसकी प्रक्रिया की जानकारी बाद में विज्ञप्ति जारी कर आयोग द्वारा दी जाएगी.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं

-अब LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR MAINS IN ASHRAM PADDHATI INTER COLLEGE (PRELIMS) पर क्लिक करें

– अब एक पीडीएफ फाइल ओपन है

-इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें

