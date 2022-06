UPPSC Result 2022 : यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी

UPPSC Result 2022 : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की लेक्चरर (पुरुष/महिला) राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी हो गया. आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि लेक्चरर नागरिक शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, उर्दू और गृह विज्ञान का अंतिम चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है.

यूपीपीएससी लेक्चरर भर्ती मुख्य परीक्षा 13 मार्च 2022 को आयोजित की गई थी. रिजल्ट के नोटिस में कहा गया है कि रिजल्ट अभी प्रोविजनल हैं. सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के बाद सही पाए जाने पर संस्तुति पत्र भेजे जाएंगे. मूल प्रमाण पत्र आदि के सत्यापन के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी. इसके अलावा मार्क्स और श्रेणीवार कट ऑफ अंक की सूचनाएं भी संस्तुति प्रेषित करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी.

ऐसे चेक करें लेक्चरर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

– सबसे पहले यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाएं

– यहां इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में -1 – List of selected candidates in Advt. No. A-3/E-1/2020 Lecturer (Male/Female) Government Inter College (Mains) Exam 2021

Visible upto :06/07/2022′

लिंक मिलेगा

– पीडीएफ फाइल ओपन होगी, इसमें अपना रोल नंबर सर्च करें

