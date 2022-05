UPSC CDS-1 Result 2022 : सीडीएस-1 का रिजल्ट जारी, एसएसबी इंटरव्यू के लिए 6600 से ज्यादा सेलेक्ट

UPSC CDS-1 Result 2022 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सीडीएस-1 2022 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. सीडीएस-1 परीक्षा 10 अप्रैल को हुई थी. यूपीएससी सीडीएस-1 रिजल्ट के लिए उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं. एसएसबी इंटरव्यू के लिए 6622 अभ्यर्थियों का सेलेक्शन किया गया है. एसएसबी इंटरव्यू के बाद मार्क्स जारी किए जाएंगे. मार्क्स फाइनल रिजल्ट के 15 दिन के बाद यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

यूपीएससी सीडीएस-2 2022 रिजल्ट ऐसे चेक करें

– सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट website upsc.gov.in पर जाएं

-अब What’s New Section में ‘Written Result (with name): Combined Defence Services Examination (I), 2022’ or ‘Written Result: Combined Defence Services Examination (I), 2022’ लिंक पर क्लिक करें

– अब यूपीएससी सीडीएस-1 रिजल्ट का पीडीएफ ओपन होगा

– अब इसमें अपने नाम और रोल नंबर सर्च करें.

Tags: CDS, Exam result, Government jobs, Indian Army Recruitment, UPSC results