UPSC CDS Exam 2 2020: नॉन क्वालीफाइड उम्मीदवारों के नंबर जारी, करें चेक

नई दिल्ली. UPSC CDS Exam 2 2020 candidates Marks: संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी ने संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, ‘सीडीएस परीक्षा 2 2020’ 344 वैकेंसी के लिए आयोजित की थी. हाल ही में, आयोग ने सीडीएस परीक्षा 2020 के लिए नॉन क्वालीफाइड उम्मीदवारों के नंबर जारी किए हैं. डिटेल upsc.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं.

आयोग ने भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत public disclosure scheme को ध्यान में रखते हुए नंबर जारी किए हैं. employers के लिए डेटाबेस प्रदान करने के इरादे से नंबर जारी किए गए हैं. डेटाबेस अच्छे रोजगार योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने में मदद करेगा.

साक्षात्कार के अंतिम चरण में उपस्थित होने वाले गैर-योग्य उम्मीदवारों के लिए अंक जारी किए गए हैं. यूपीएससी ने 16 जुलाई, 2021 को आईएमए, एनए, एएफए पाठ्यक्रमों का अंतिम परिणाम जारी किया था. ओटीए, पुरुषों और महिलाओं के लिए रिजल्ट 1 अक्टूबर, 2021 को घोषित किया गया था.

यूपीएससी सीडीएस परीक्षा 2 2020 के मार्क्स ऐसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

-व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं.

– “Public Disclosure of marks and other details of non-recommended willing candidates: Combined Defence Services Examination (II), 2020.” इस अधिसूचना पर क्लिक करें.

-नया पीडीएफ खुलेगा.

-पीडीएफ में उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर, प्राप्त कुल अंक, शिक्षा योग्यता, जन्म तिथि, पता, मेल आईडी और अन्य विवरण शामिल होंगे.

-उम्मीदवार पीडीएफ की एक कॉपी अपने पास रखें.

इस लिंक पर क्लिक कर देखें नंबर

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, आयोग द्वारा जारी की गई जानकारी रिलीज की तारीख से 1 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगी. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

