UPSC NDA और नवाल अकादमी के फाइनल मार्क्स 2020 जारी, यहां करें चेक

नई दिल्ली. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए स्कोर जारी किए जिन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी (National Defence Academy, NDA) और नवाल अकादमी एग्जाम Naval Academy Examination (I) 2020 क्वालीफाई किया.जिन कैंडिडेट्स ने UPSC NDA और NA exam 2020 क्लियर किया, वे स्कोर ऑनलाइन upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं. NDA और Naval अकादमी लिखित परीक्षा (I) 2020 6 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी. इसके लिए रिजल्ट 6 मार्च को जारी किया गया था.-upsc.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर "Marks of Recommended Candidates: Name of National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2020" पर क्लिक करें.-UPSC NDA और नवाल अकादमी फाइनल मार्क्स 2020 pdf फॉर्मेट में स्क्रीन पर खुलेगा.-फाइल डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लें.