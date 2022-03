UPSC Result 2022 : सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी

UPSC Result 2022 : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट (SSA) और असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार यूपीएससी की इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वे अपने नतीजे यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

कुल 25 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का आयोजन 29 और 30 जनवरी 2022 को हुआ था.

ऐसे चेक करें यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट

– सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

– अब होम पेज पर फ्लैश हो रहे नोटिफिकेशन लिंक ‘Written Result: 17 Posts of Assistant Geophysicist in Geological Survey of India/Written Result: 03 Posts of Senior Scientific Assistant (Computer), Ministry of Defence, Written Result: 05 posts of Senior Scientific Assistant (Electronics), Ministry of Defence’ पर क्लिक करें

– अब पीडीएफ ओपन होगी

– अब यूपीएससी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और असिस्टेंट जियोफिजिसिस्ट भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट डाउनलोड कर लें .

