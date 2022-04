UPSSSC 2018 Combined Sub Engineer: कंबाइंड सब इंजीनियर के लिए एडमिट कार्ड जारी,करें डाउनलोड

UPSSSC 2018 Combined Sub Engineer admit card: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission, UPSSSC) ने कंबाइंड सब इंजीनियर परीक्षा 2018 (Combined Sub Engineer exam 2018) के लिए एडमिट कार्ड जारी किया है. जो उम्मीदवार परीक्षा देंगे वे यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

UPSSSC 2018 कंबाइंड सब इंजीनियर परीक्षा विवार, 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 3 शाम 5.00 बजे तक आयोजित की जाएगी.

UPSSSC 2018 कंबाइंड सब इंजीनियर एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड

-आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

-होमपेज पर, “Click here to Download your Written Exam Admit Card Under the Advt.-04-Exam/2018.” पर क्लिक करें.

-अपने क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉग इन करें.

-हॉल टिकट चेक करें और डाउनलोड करें.

-हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

