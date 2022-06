UPSSSC Admit Card 2022 : असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, परीक्षा 3 जुलाई को

UPSSSC Admit Card 2022 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (UPSSSC) ने असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन यूपी के तीन जिलों- लखनऊ, बरेली और वाराणसी में होगी. असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 486 रिक्त पदों पर भर्ती होगी. इस भर्ती का नोटिफिकेशन अगस्त 2019 को जारी किया गया था.

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड यूपीएसएसएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. हम यहां यूपीएसएसएससी बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी दे रहे हैं.

ऐसे डाउनलोड करें असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड

– सबसे पहले UPSSSC की वेबसाइट पर जाएं

– अब होम पेज पर ‘Important Announcement’ Section’ सेक्शन के अंतर्गत ‘Click here to download your Written exam admit card under the Advt. 06-Exam/2019’ लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करें

– अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और जेंडर की जानकारी देने के बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करें

– अब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें

यूपीएसएसएससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्न्नीशियन बोरिंग टेक्नीशियन एडिट कार्ड डाउनलोड लिंक

