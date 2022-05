UPSSSC Admit Card 2022 : यूपीएसएसएससी लोअर सबॉर्डिनेट एडमिट कार्ड 2019 जारी, 11 मई से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन

UPSSSC Admit Card 2022 : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लोअर सबॉर्डिनेट सर्विस कॉम्प्टेटिव एग्जाम 2019 के डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. लोअर सबॉर्डिनेट सर्विस कॉम्प्टेटिव एग्जाम 2019 का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन 11 मई 2022 से होगा. जो उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए क्वॉलिफाई किए हैं वे यूपीएसएसएससी लोअर सबॉर्डिनेट एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. यूपीएसएसएससी की ओर से जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया 11 मई से 19 मई तक चलेगी.

डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए कुल 1861 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है. इन अभ्यर्थियों डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए अपने साथ सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की मूल कॉपी और उसकी फोटो कॉपी लेकर उपस्थित होना होगा.

ऐसे डाउनलोड करें UPSSSC लोअर सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एडमिट कार्ड

– सबसे पहले UPSSSC की वेबसाइट www.upsssc.gov.in पर जाएं

– अब यहां ‘Click here to download your Document Verification Letter Under the advertisement 01-Exam/2019’ लिंक पर क्लिक करें

– अब एक नई विंडो ओपन होगी. यहां लॉग इन क्रेडेंशियल एंटर करके सबमिट करें

– अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रिंट कर लें

