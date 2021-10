UPSSSC Admit Card : मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली. UPSSSC Admit Card : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन एग्जाम 2019 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड यूपीएसएसएससी की वेबसाइट http://upsssc.gov.in/ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं.

कंबाइंड लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज मेन एग्जाम 2019 का आयोजन 21 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा. यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और शाम तीन बजे से 4:30 बजे तक दो शिफ्ट में होगी.

ऐसे डाउनलोड करें यूपीएसएसएससी की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड

– सबसे पहले यूपीएसएसएससी की वेबसाइट http://upsssc.gov.in/ पर जाएं

– अब होम पेज पर Click here to Download your Mains Exam Admit Card Under the Advt.-01-Exam/2019, Combined Lower Subordinate Service (General Rec.) Competitive Examination-2019 लिंक पर क्लिक करें

– इस लिंक पर क्लिक करके एक नया पेज ओपन होगा

– यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि ओर वेरीफिकेशन कोड जैसी आवश्यक जानकारी भरें

– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड पर क्लिक करें

– अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें

