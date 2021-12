UPTET 2021 Exam New Date: इस तारीख को हो सकती है UPTET की परीक्षा, देखें महत्वपूर्ण अपडेट

नौकरी के इंतजार में बीत चला साल, टाइमलाइन में समझिए UP TET परीक्षा का हाल

UPTET 2021 Exam New Date: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2021) अब 23 जनवरी 2022 (UPTET 2021 Exam New Date) को आयोजित कराई जा सकती है. जानकारी के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा को 23 जनवरी 2022 को आयोजित कराने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है. इस ताजा अपडेट के साथ दिसंबर महीने में परीक्षा कराने की अटकलें भी समाप्त हो गई हैं. गौरतलब है कि 28 नवंबर को प्रस्तावित UPTET 2021 की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण स्थगित कर दी गई थी. जिसके बाद सरकार ने 1 महीने में दोबारा परीक्षा (UPTET 2021 Exam New Date) कराने की बात कही थी.

हालांकि दोबारा से प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट प्रिंट करवाने के लिए और केंद्रों की दोबारा निर्धारण में समय लगेगा. इसके बाद उम्मीदवारों को दोबारा से एडमिट कार्ड भी भेजा जाना है. ऐसे में परीक्षा नियामक द्वारा जो नई तिथि तय की गई है उस पर सरकार की भी मंजूरी मिलना लगभग तय है.

UPTET 2021 Exam New Date: कम हो जाएंगे परीक्षा केंद्र

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा केंद्रों के पुनर्निर्धारण के बाद इनकी संख्या में 15% तक कमी होने की संभावना है. सरकार ने जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर पर परीक्षा केंद्रों का अच्छे से परीक्षण करा लें और अच्छी स्कूलों को ही केंद्र बनाया जाए.

