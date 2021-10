UPTET 2021: UP DElEd BTC 2nd सेमेस्टर के अभ्यर्थी भी UPTET में हो सकेंगे शामिल, रिजल्ट जारी

नई दिल्ली. UPTET 2021: अब डीएलएड और बीटीसी (UP DElEd BTC) के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET 2021) के लिए आवेदन कर सकेंगे. शनिवार को डीएलएड और बीटीसी (UP DElEd BTC) के सेकंड सेमेस्टर के परिणाम जारी करते समय इसकी घोषणा की गई. UP DElEd BTC का परिणाम रविवार दोपहर से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा.

इसी के साथ ये उम्मीदवार भी UPTET के लिए आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि UPTET 2021 में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के द्वितीय सेमेस्टर में पास होना अनिवार्य है. UPTET 2021 का शेड्यूल जारी होने के बाद से ही छात्र परिणाम की घोषणा करने की मांग कर रहे थे.

UPTET 2021: 25 अक्टूबर आवेदन की लास्ट डेट

गौरतलब है कि UPTET के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है. परीक्षा के लिए अब तक 10,28,851 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इनमें 5,58,472 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्राइमरी और उच्च प्राइमरी दोनों लेवल की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है.

