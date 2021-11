WB Excise Constable Admit Card 2021 Released: WB Police ने जारी किया एक्साइज कांस्टेबल का एडमिट कार्ड, इस Direct Link से करें डाउनलोड

WB Excise Constable Admit Card 2021 Released: पश्चिम बंगाल पुलिस ने WB Excise Constable 2021 का एडमिट कार्ड (WB Excise Constable Admit Card 2021) जारी कर दिया है. उम्मीदवार जो इस परीक्षा (WB Excise Constable Exam 2021) के लिए शामिल हो रहे हैं, वे WB Police की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड (WB Excise Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा SAP 3rd Bn परेड ग्राउंड, मंगल पांडे उद्यान, बैरकपुर – 700120 में आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक http://wbprbsi.applythrunet.co.in/GetAdmit पर क्लिक करके भी अपना एडमिट कार्ड (WB Excise Constable Admit Card 2021) डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करके भी एडमिट कार्ड (WB Excise Constable Admit Card 2021) देख सकते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या पीएमटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी के लिए एडमिट कार्ड (WB Excise Constable Admit Card 2021) जारी किया गया है. उम्मीदवारों का परीक्षा उचित COVID-19 प्रोटोकॉल के साथ आयोजित की जाएगी.

WB Excise Constable Admit Card 2021 ऐसे करें डाउनलोड

WB Police की आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.

रिक्रूटमेंट टैब पर जाएं. एक नई विंडो खुलेगी.

उस लिंक पर क्लिक करें, जहां “Recruitment to the post of Excise Constable, including Lady Excise Constable in the Subordinate Excise Service under Finance Department, Govt of West Bengal, 2019.” लिखा हो.

अपना आवेदन संख्या और जन्म तिथि के साथ लॉग इन करें.

WB Excise Constable Admit Card 2021 डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सेव.