WBPSC Civil Services Prelims Result 2021: WBPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का रिजल्ट घोषित, इस Direct Link से करें चेक

WBPSC Civil Services Prelims 2021: पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021(WBPSC Civil Services Prelims 2021) का रिजल्ट (WBPSC Civil Services Prelims 2021) घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी WBPSC की आधिकारिक वेबसाइट wbpsc.gov.in पर परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट से साथ आयोग ने कैटेगरी वाइज कट-ऑफ भी जारी कर दिया है.

WBPSC CSE Prelims 2021 का आयोजन 22 अगस्त 2021 को किया गया था. प्रारंभिक परीक्षा में कुल 3833 अभ्यर्थियों सफल घोषित किए गए हैं. प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हैं.

WBPSC Civil Services Prelims 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

1.सबसे पहले अभ्यर्थी WBPSC की आधिकारिक वेबसाइट wbpsc.gov.in पर जाएं.

2.होम पेज पर दिए गए What’s New सेक्शन में जाएं.

3.यहां LIST OF CANDIDATES QUALIFIED FOR MAIN EXAMINATION OF WEST BENGAL CIVIL SERVICE (EXECUTIVE) ETC. EXAMINATION (PRELIMINARY ) 2021. [ADVERTISEMENT NO. 18/2020] के लिंक पर क्लिक करें.

4.रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

5.अब रोल नंबर की मदद से रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.

रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

