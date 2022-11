क्या वास्तव में क्षुद्रग्रहों के जरिए मंगल ग्रह पर आया था पानी!

हाइलाइट्स पुरातन मंगल ग्रह पर बहते पानी के साथ महासागर भी हुआ करते थे. ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इनका अधिकांश पानी उल्कापिंडो से आया था. यह नतीजा पृथ्वी पर मिले, मंगल ग्रह से टकराए उल्कापिंड के टुकड़ों के अध्ययन से मिला

पृथ्वी पर पानी (Water on Earth) कहां से आया इस पर कई तरह के शोध प्रस्तुत किए जा चुके हैं. इनमें कइयों का दावा है कि पृथ्वी पर पानी उल्कापिंडों और क्षुद्रग्रहों (Meteorites and Asteroids) के जरिए आया था. कुछ शोध यह भी दावा करते हैं कि पृथ्वी पर इतना सारा पानी पहले से ही मौजूद था. पर कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सका है. वहीं मंगल के बारे में भी कहा जाता है कि एक समय वहां भी बहुत सारा बहता हुआ पानी (Water on Mars) हुआ करता था और इसके मूल स्रोत के बारे में भी अलग एक अलग मत सामने आया है. नए अध्ययन के मुताबिक वहां भी पानी उल्कापिंडों या क्षुद्रग्रहों के टकराव से आया.

बाहरी सौरमंडल से आए उल्कापिंड

यूनिर्सिटी ऑफ बर्न, यूनिवर्सिटी डि पेरिस और ईटीएस ज्यूरिख, के सहयोगियों के साथ कोपनहेगन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन के शोधकर्ताओं की टीम ने ऐसे प्रमाण हासिल किए हैं. इनसे पता चलता है कि पुरातन मंगल के महासागरों का अधिकांश पानी कार्बन सम्पन्न कॉन्ड्राइट के जरिए आया था. ये उल्कापिंड सौरमंडल के बाहरी हिस्से से आए थे.

पहले यह भी था अनुमान

इस अध्ययन के पहले के एक शोध ने सुझाया था कि एक समय मंगल या तो अधिकांश या फिर पूरी तरह से महासागरों के पानी से ढका था और वह पानी सतह के नीचे के हिस्सों के ठंडे होने पर निकली गैसों के निकलने के साथ आया था. अब साइंस एडवांस में प्रकाशित नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि पानी दूसरे स्रोत से आया होगा.

कैसे पता लगा इसका

शोधकर्ताओं का कहना है कि यह स्रोत बाहरी सौरमंडल से आए कार्बन समृद्ध कॉन्ड्रॉइट उल्कापिंडों से आया होगा. इस नतीजे पर वे उन टुकड़ों के अध्ययन से पहुंचे थे जो मंगल ग्रह पर उल्कापिंडों के टकराने के बाद अंतरिक्ष तक पहुंचे और फिर पृथ्वी पर पहुंचे थे. शोधकर्ताओं ने ऐसे 31 टुकड़ों का अध्ययन किया जिसमें खास तौर पर क्रोमियम आइसोटोप के टुकड़ों पर ध्यान किया.