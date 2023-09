The Biggest Star in the Universe: भारत ने अपना सौर मिशन ‘आदित्य एल-1’ सफलता पूर्वक लॉन्च कर दिया है. आने वाले दिनों में हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े तारे- सूर्य और इससे जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठ सकता है. वैज्ञानिकों को कई नई जानकारियां मिल सकती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल से बाहर एक तारा इतना विशाल है कि उसके अंदर हमारे सूर्य जितने बड़े 10 अरब सूरज समा सकते हैं. यह तारा है स्टीफेन्सन 2-18 (Stephenson 2-18) और इसे अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात तारा भी कहा जाता है.

कहां है स्टीफेन्सन 2-18? स्टीफेन्सन 2-18 हमारी आकाशगंगा (Milky Way) के ओपन क्लस्टर में मौजूद है. The Astrophysical Journal के मुताबिक इस ओपन क्लस्टर में स्टीफेन्सन 2-18 जैसे लगभग 26 विशालकाय तारे मौजूद हैं. स्टीफेन्सन 2-18 (Red Super Giant Star Stephenson 2-18) को Hyper Gaint Star यानी महाविशालकाय तारों की कैटेगरी में रखा गया है.

महाविशालकाय तारे, ब्रह्माण्ड में पाये जाने वाले बेहद ही विशालकाय एवं दुर्लभ तारे होते हैं। स्टीफेंसन 2-18 (St2-18) को स्टीफेंसन 2 DFK 1 या RSGC2-18 के नाम से भी जाना जाता है.

हमारे सूर्य से कितना बड़ा है यह तारा? स्टीफेन्सन 2-18 हमारी पृथ्वी से 20 हजार प्रकाश वर्ष (Light Years) की दूरी पर स्थित है और इसकी अनुमानित उम्र 20 मिलियन (2 करोड़) वर्ष के आसपास है. यह हमारे सूर्य से 10 Billion गुना बड़ा है और इसकी चौड़ाई, सूर्य के मुकाबले 2150 गुना अधिक है. यह तारा इतना विशाल है कि इसके एक साइड से दूसरे साइड तक अगर लाइट की स्पीड से भी जाएं तो भी 9 घंटे का वक्त लगेगा. जबकि लाइट की स्पीड से हमारे सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में महज 14.5 सेकेंड का वक्त ही लगता है. Stephenson 2-18 हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के सबसे चमकदार सितारों में से एक है.

कैसे हुई थी इस तारे की खोज? अमेरिकी खगोल विज्ञानी चार्ल्स ब्रूस स्टीफेन्सन ने पहली बार Stephenson 2-18 की खोज की थी. स्टीफेन्सन Burrell Schmidt Telescope के जरिये आकाशगंगा के उत्तरी छोर का अध्ययन कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने उस ओपन क्लस्टर को देखा, जिसमें स्टीफेन्सन 2-18 मौजूद है. तब चार्ल्स ब्रूस स्टीफेन्सन ने अनुमान लगाया था कि यह ओपन क्लस्टर 98,000 प्रकाश-वर्ष दूर है और इसमें मौजूद सभी तारे सुपरजायंट हैं.

कैसे पड़ा इसका नाम? इसके बाद साल 1990 में उन्होंने Astronomical Journal में एक लेख में इसका जिक्र किया और लिखा कि ”ओपन क्लस्टर में करीब 10 धुंधले, धूल के गुबार में लिपटे और आग के गोले की तरह लाल तारे हैं, जिनमें से ज्यादातर महाविशालकाय (Supergiant) हैं. बाद में दूसरे खगोल वैज्ञानिकों ने उनकी बात पुष्ट की. चार्ल्स ब्रूस स्टीफेन्सन के नाम पर ही इस तारे का नाम Stephenson 2-18 रखा गया.

स्टीफेन्सन 2-18 हमारे सौरमंडल में होता तो? वैज्ञानिकों के मुताबिक स्टीफेन्सन 2-18 (Stephenson 2-18) इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जितनी 1 लाख 40 हजार खरब पृथ्वी समा सकती हैं। Star facts.com के मुताबिक अगर स्टीफेन्सन 2-18 को हमारे सौरमंडल में फिट कर दिया जाए तो इसका आकार (Radius) इतना बड़ा है कि Uranus ग्रह तक की ऑरबिट को अपने अंदर समा लेगा।

