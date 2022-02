वैज्ञानिकों ने जो देखा क्या वो है ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया

क्या है Right to Disconnect, आखिर क्यों महसूस की जा रही है इसकी जरूरत

पिछले कुछ सालों में ब्लैक होल (Black Hole) के बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत सी नई जानकारियां खोज निकाली है. हाल ही में हमारे पास ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर आ पाई है. हम अब स्पेस टाइम में तैरती गुरुत्व तरंगों को पहचान कर उन्हें माप सकते हैं जो इनके टकराव या विलय से निकलती हैं. फिर भी अभी हम ब्लैक होल के बारे में काफी नहीं जानते हैं. इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि हम यह नहीं जान सके हैं कि उनकी उत्पत्ति (Origin of Black Hole)कैसे होती है. नए अध्ययन में शोधकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया (Process of Formation of Black Hole) ‘देखी’ है.

मरते तारे से ब्लैक होल का निर्माण

नेचर और एस्ट्रोफिजकल जर्नल में प्रकाश दो शोधपत्रों में शोधकर्ताओं ने ऐसी प्रक्रिया देखने का दावा किया है जो ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सबसे अच्छे संकेत दे रही है. शोधकर्ताओं का मानना है कि अवलोकन और सैद्धांतिक दोनों ही आधार पर बहुत सारे ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल भारी तारे के मरते समय उसका केंद्र सिकुड़ जाता है.

सिकुड़ता हुआ तारा

सामान्यतः तारों का क्रोड़ तीव्र नाभिकीय प्रतिक्रियाओं की वज से निकली ऊष्मा के कारण दबाव पैदा करता है. लेकिन जैसे ही तारे का ईंधन खत्म होता है और नाभिकीय प्रतिक्रियाएं रुक जाती हैं, तारे की आंतरिक परतें गुरुत्व के प्रभाव से अंदर की ओर सिकुड़ने लगती हैं और असामान्य घनत्व हासिल करने लगती हैं.

न्यूट्रॉन तारे का निर्माण

ज्यादातर होता यह है कि यह संकुचन तब रुकता है जब तारे का क्रोड़ संघतनित हो कर पदार्थ के ठोस गोले में बदल जाता है जिसमें न्यूट्रॉन की बहुतायत होती है और संकुचन के बाद इसमें शक्तिशाली विस्फोट होता जिसे सुपरनोवा कहते हैं और तब जो बचता है उसे न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है.

ब्लैक होल (Black Hole) के निर्माण की प्रकिया मरते हुएतारे के सिमटते क्रोड़ में शु रू होती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

तो कब बनता है ब्लैक होल

मरते तारों के प्रतिमान बताते हैं कि यदि मूल तारा सूर्य के भार से 40-50 गुना ज्यादा हो, तो संकुचन जारी रहता है और विचित्र स्थिति बन जाती है जिसे गुरुत्व सिंग्युलैरिटी और आम बोलचाल में ब्लैक होल कहते हैं. कई उन्नत उपकरणों से अवलोकन करने के बाद भी वैज्ञानिक तारों के क्रोड़ की प्रक्रियाएं अच्छे से समझ नहीं सके हैं.

ब्लैक बनने की की जानकारी स्पष्ट नहीं

न्यूट्रॉन तारों के बनने की प्रक्रिया तो पूरे ब्रह्माण्ड में हर जगह दिखाई देती हैं, खगलोविद यह सुनिश्चित नहीं कर सके क्या होता है जब संकुचन ब्लैक होल की स्थिति तक जाता है. कुछ निष्क्रिय प्रतिमान सुझाते हैं कि ऐसी स्थिति में तो पूरा का पूरा तारा ही खत्म हो जाता होगा. वहीं कुछ का कहना है कि ब्लैक होल बनने से कुछ दूसरे तरह का विस्फोट होता होगा.

विशालकाय तारों में मरने के दौरान सिमटते क्रोड़ के ब्लैक होल (Black Hole) में बदलने की संभावना ज्यादा होती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

पदार्थ निकलना और आसपासका वातावरण

लीवरपूल की जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिस्क के रीडर डेनियल पर्ले के इस शोध में बताया है कि उन्होंने हाल ही में दो ऐसी घटनाएं देखी हैं जो ब्लैक होल के निर्माण के बेहतर उम्मीदवार हैं. 2019 और 2021 में देखी गई इन घटनाओं में गामा रे प्रस्फोट की तरह बहुत ही तेज विस्फोट देखा जो एक बहुत ही तेजी से घुमते हुए छोटी मात्रा के पदार्थ निकल रहा था. इससे निकलने वाला पदार्थ पास के वातावरण में गैस में तब्दील हो रहा था.

इसके बाद इस प्रक्रिया को तब रुक जाना चाहिए पदार्थ बाहर निकलना बंद हो जाए.शोधकर्ताओं का लगता है कि तारे कि विशालता को देखते हुए इससे गामा रे प्रस्फोट जैसा कुछ नहीं निकलना चाहिए. उनका मानना है कि तारे के क्रोड़ में सिकुड़न के दौरान वह कुछ छोटी मात्रा में ही पदार्थ बाहर निकालेगा और बाकी ब्लैक होल में सिमट जाएगा. लेकिन शोधकर्ता मानते हैं कि इसके अलावा और भी संभावनाएं हो सकती हैं. अपने नतीजों की पुष्टि के लिए शोधकर्ताओं इस तरह की और भी घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं. फिर उन्होंने विश्वास है कि उन्होंने जो देखा वह ब्लैक को उत्पत्ति की घटनाएं ही हैं यह लेख कन्वरसेशन में प्रकाशित हुआ है.

