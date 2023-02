Rail Budget 2023: बजट 2023 की घोषणाओं के दौरान वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रीन रेलवे का जिक्र किया. उन्‍होंने कहा कि भारत तेजी और मजबूती से शून्‍य कार्बन उत्‍सर्जन की दिशा में बढ़ रहा है. देश ग्रीन इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक बदलावों के दौर में है. लिहाजा, बजट 2023-24 में हमने ग्रीन ग्रोथ पर फोकस किया है. ग्रीन रेलवे की दिशा में भारत ने काम पहले ही शुरू कर दिया है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) बहुत जल्‍द दुनिया की पहली ग्रीन रेलवे (First Green Railway of the World) बन जाएगी. हम बता रहे हैं कि ग्रीन रेलवे क्‍या है, जिस पर सरकार इतना जोर दे रही है?

भारतीय रेलवे साल 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Carbon Emission) करने की दिशा में बढ़ रही है. रेलवे नए भारत की जरूरतों के साथ ही पर्यावरण अनुकूल यात्री व मालवाहक बनने की पटरी पर सरपट दौड़ रही है. इसके लिए विद्युतीकरण, जल व कागज संरक्षण, पटरियों पर जानवरों को घायल होने से बचाने के उपायों के जरिये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम किया जा रहा है. अब तक रेलवे को इसके लिए प्‍लेटिनम, गोल्‍ड और सिल्‍वर रेटिंग समेत कई ग्रीन सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं.

ये भी पढ़ें – Budget 2023: प्राकृतिक खेती क्या होती है, जिसके लिए 1 करोड़ किसानों की मदद करेगी सरकार

रेल विद्युतीकरण साल 2014 के बाद से 10 गुना बढ़ गया है.

सरकार ने उठाए क्‍या कदम

रेल विद्युतीकरण साल 2014 के बाद से 10 गुना बढ़ गया है. इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है. इसके आर्थिक लाभ भी पाने के लिए रेलवे ने ब्रॉड गेज रूटों के शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है. इसके अलावा हेड-ऑन-जनरेशन सिस्टम, जैव शौचालय और एलईडी लाइट का इस्‍तेमाल करने से ट्रेन पर्यावरण के काफी अनुकूल हुई है. इंडियन रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कम से कम कार्बन वाले ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तौर पर विकसित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें – Budget 2023: क्या होती है ग्रीन ग्रोथ जिसे बताया गया है बजट की प्राथमिकता

सैकड़ों स्‍टेशनों की पहचान की गई

ज्‍यादा से ज्यादा स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ-14001 के लिए प्रमाणित किया जा चुका है. इस क्रम में सैकड़ों स्‍टेशनों की पहचान आईएसओ-14001 के लिए पहचान की जा चुकी है. ग्रीन सर्टिफिकेट में एनर्जी सेविंग स्‍टेप्‍स, सोलर एनर्जी का इस्‍तेमान, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, जल संरक्षण, कचरा प्रबंधन जैसे पर्यावरण पर असर डालने वाले मानकों का आकलन किया जाता है. बतास दें कि रेलवे की कई वर्कशॉप्‍स, प्रोडक्‍शन यूटि, लोकोशेड और स्‍टोर डिपो को ग्रीनको प्रमाणन मिल चुका है.

" isDesktop="true" id="5313059" >

19,700 करोड़ का हाइड्रोजन अभियान

ग्रीन ग्रोथ ऐसा आर्थिक विकास है, जिसमें प्राकृतिक संपदा के लगातार संसाधन और पर्यावरणीय सेवाएं देना जारी रखने को सुनिश्चित किया सके. अभी तक विकास की दौड़ में इस सबसे अहम पहलू को नजरअंदाज किया जाता रहा है. ग्रीन ग्रोथ के लिए 19,700 करोड़ का हाइड्रोजन अभियान शुरू किया गया है. यह जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करेगा. इसके अलावा सरकार ने शहरों में सीवेज साफ करने के लिए मशीनीकरण को बढ़ावा देना का ऐलान भी किया है.

Tags: Budget, Budget 2023, Budget session, FM Nirmala Sitharaman, Green Corridor, Indian railway, Pm narendra modi