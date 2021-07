Explained: क्यों भारत की चेतावनी के बावजूद चीन के जाल में फंस गया श्रीलंका?

श्रीलंका में चीन एक पूरा शहर बसा रहा है जो बंदरगाह पर होगा (Photo- flickr)

श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए चीन के कब्जे में है

भारत को अपने पड़ोसियों से दूर करने की चीन की रणनीति अब साफ हो चुकी है. इसके तहत वो पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश को ही नहीं भड़का रहा, बल्कि एक और तरीका भी है, जो ज्यादा आसान है. चीन छोटे देशों को आर्थिक मदद देकर उनकी जमीन हड़प रहा है. श्रीलंका भी ऐसा ही देश है. द्वीप देश के हंबनटोटा बंदरगाह पर चीन लगभग कब्जा (Hambanthota port in Sri Lanka, on lease to China) कर उसे अपने तरीके से बना रहा है. यहां तक कि वो कोलंबो पोर्ट सिटी (Colombo port city) भी बना रहा है, जिस पर श्रीलंका में ही विवाद खड़ा हो गया.कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल के तहत ये तय हुआ कि चीन श्रीलंका में भारी पैसे लगाएगा. श्रीलंकाई सरकार के मुताबिक इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. वहीं विपक्ष के मुताबिक बिल के चलते देश एक मायने में चीन का गुलाम बन जाएगा. हालांकि भारी विरोध के बाद भी बिल पास हो गया.इसके लिए चीन 1.4 बिलियन डॉलर से कोलंबो पोर्ट के ठीक साथ एक बंदरगाह शहर तैयार करने वाला है. यहां खास नियमों के तहत मजदूर रखे जाएंगे, यहां कारखाने से जुड़ा टैक्स कम होगा और नियम काफी हल्के होंगे ताकि चीन को व्यापार फैलाने में आसानी हो.कोलंबो के इस प्रोजेक्ट में चीन अपनी मुद्रा और अपने मजदूर लाएगा. यानी श्रीलंका की राजधानी में भारी संख्या में चीनी आबादी बस जाएगी. इसके अलावा ये भी प्रस्ताव है कि कोलंबो के इस नए शहर में चीन का पासपोर्ट हो, जिस पर मंदारिन भाषा में बातें हों. कुल मिलाकर देखा जाए तो समझ आता है कि चीन कैसे श्रीलंका में अपने पांव पसार रहा है.श्रीलंका के हंबनटोटो बंदरगाह के साथ भी यही किस्सा हुआ. ये चीन की कर्ज दो और कब्जा करो की नीति का ताजा उदाहरण है. श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे साल 2005 से लेकर पूरे 10 सालों के लिए राष्ट्रपति पद पर रहे. उसी दौरान देश काफी बड़े कर्ज में दब गया. इसमें बड़ा हिस्सा चीन का है.बता दें कि राजपक्षे के दौरान ही श्रीलंका और चीन की नजदीकी बढ़ी. इसी दौरान श्रीलंका ने हंबनटोटा में डेढ़ बिलियन डॉलर के बंदरगाह को बनाने के लिए चीन की मदद ली. श्रीलंका को लगा कि इससे व्यापार में फायदा होगा और वो धीरे-धीरे कर्ज चुका देगा. प्रोजेक्ट के लिए 2007 से 2014 के बीच श्रीलंकाई सरकार ने चीन से 1.26 अरब डॉलर का कर्ज लिया.बाद में इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उसे अपने ही बंदरगाह को चीन को लीज पर देना पड़ा. अब पूरे 99 सालों के लिए ये बंदरगाह चीन का है. यहां वो अपनी तरह से काम कर रहा है, जिसमें श्रीलंका चाहकर भी कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता. ये एक तरह से अपने देश में गुलाम होने जैसा है.कुछ रोज पहले ही श्रीलंका में चीन के सैनिक भारी संख्या में दिखे. वे हंबनटोटा बंदरगाह के पास मलबे से जुड़ा कोई काम कर रहे थे. इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है. दरअसल श्रीलंकाई कानून में आधिकारिक रूप से किसी बिन बुलाए व्यक्ति के विदेशी सैन्य पोशाक पहनने पर रोक है. लेकिन चीन के मामले में ऐसा नहीं दिख रहा, बल्कि वहां के सैनिक और अधिकारी अपनी सैन्य वर्दी में जहां-तहां नजर आने लगे.भारत लगातार श्रीलंका से अपने संबंध बेहतर करने की दिशा में लगा रहा. बता दें कि हमेशा से दोनों देशों के संबंध भी गर्माहट भरे रहे. लेकिन अब चीन की दखलंदाजी से रिश्ते में बदलाव दिख रहा है. श्रीलंकाई बंदरगाहों पर चीनी कब्जे का भारत ने कई बार विरोध किया.चीन जिस तरह से भारतीय समुद्र में दखल बढ़ा रहा है, वो भारत के व्यापार और सैन्य पहलू से भी खतरनाक हो सकता है. इसके अलावा अच्छा पड़ोसी होने के नाते भी भारत के विदेश मंत्रालय ने कई बार सीधे और बहुत बार घुमा-फिराकर श्रीलंका को चीन को लेकर चेतावनी दी. हालांकि कर्ज के बोझ में दबे श्रीलंका के पास फिलहाल चीन को अपने यहां घुसने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा.