अपने पड़ोसियों के प्रति इतना आक्रामक क्यों है चीन?

हाइलाइट्स चीन भारत के साथ अरुणाचल सीमा पर ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र में भी आक्रामक रहा है. चीन का इस तरह का रवैया केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके अन्य पड़ोसियों के साथ भी है. ताइवान और दक्षिण चीन सागर में भी चीन का रवैया भी काफी आपत्तियों से भरा है.

हाल ही में भारत और चीन (Indian and China) के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के त्वांग क्षेत्र में दोनों देशों की वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual control) पर संघर्ष हुआ. दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला रहा है. ऐसा लगता है कि चीन भारत के प्रति कुछ ज्यादा है आक्रामक है. लेकिन चीन की ऐसी समस्या केवल भारत के साथ ही नहीं है तिब्बत पर तो उसने पूरा कब्जा किया ही है, लेकिन ताइवान और हॉन्गकॉन्ग के साथ ही उसकी इसी तरह के विवाद है. ऐसे में एक सवाल हर बार यही कौंधता है कि आखिर चीन के अपने पड़ोसियों (Neighbours of China) से इतना विवाद क्यों है.

भारत और चीन की सीमा समस्या

भारत की आजादी के बाद से भारत और चीन के बीच सीमा की समस्या थी जो चीन के तिब्बत पर कब्जे के बाद गंभीर हो गई थी. भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा मानी जाने वाली मैकमोहन रेखा को चीन ने शुरू से ही नहीं माना और 1962 के बाद चीन ने भारत के लद्दाख का बहुत सारा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था. तभी से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद चल रहा है.

क्या सियाचिन हथियाना चाहता है चीन?

ऐसा लगता है कि चीन भारत के कुछ हिस्सों को भूरणनीतिक तौर पर हथियाने का इरादा रखता है. इसमें उत्तर भारत में सियाचिन का क्षेत्र बहुत अहम है जिस पर फिलहाल भारत का कब्जा है. इसी वजह से लद्दाख मेंहजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाने के बाद भी वह उसे छोड़ने की जगह और ज्यादा अंदर आने का प्रयास कर रहा है. पिछले साल गलवान में इसी वजह से भारत औरचीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी.

सियाचिन की अहमियत

चीन कश्मीर (फिलहाल पाक अधिकृत कश्मीर) के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर तक एक सड़क बना रहा है जिससे अरब सागर तक उसकी पहुंच बन सके और पश्चिम एशिया में अपनी पहुंच बना सके. वहीं सियाचिन युद्ध केलिहाज रणनीतिक रूप से अहम है क्योंकि इसकी ऊंचाई रूस सहित आसपास के बहुत से देशों को सामरिक हथियारों की जद में ले आती है.

लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक

लेकिन ऐसा केवल लद्दाख के साथ ही नहीं चीन भारत से लगी हर सीमा क्षेत्र के पास निर्माण कार्य कर रहा है और अपनी सैन्य के साथ साथ स्थानीय लोगों की बसाहट को भी बढ़ा रहा है. यही वजह है कि गलवान जैसी मिसाल हमें त्वांग में भी देखने को मिली है. और इस तरह की आक्रामक काम चीन के दूसरे पड़ोसियों के साथ भी चल रहे हैं.

दक्षिण चीन सागर

दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसैनिक अपनी उपस्थिति को बढ़ा रही हैं जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों तक के लिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि दक्षिण चीन सागर अंतरराष्ट्रीय नौपरिवहन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है. कई देश शिकायत कर चुके हैं. चीनी नौसेना ने उनकी समुद्री सीमा के भीतर अपनी लंबी उपस्थिति बना रखी है.

त्वांग का तिब्बती कनेक्शन

चीन ने तिब्बत के साथ लद्दाख के बहुत से हिस्से पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन वह इसके बाद भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है. इसमें त्वांग का तिब्बती बौद्ध धर्म से गहरा संबंध है. वहीं तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोग जो चीन से आजादी चाहते हैं, उनका कहना है कि चीन ने अपना साम्यवाद उन पर थोपा है जो किसी धर्म को नहीं मानता है. वहीं चीन का कहना है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म की मान्यताएं उसका अंदरूनी मामला है जिसका वह पूरा सम्मान करता है.

चीन इसके अलावा ताइवान को भी एकल चीन के नीति के तहत अपना हिस्सा मानता है. जबकि ताइवान में रहने वाले चीनी लोग खुद को साम्यवादी चीन से अलग मानते हैं. हाल ही में चीन और ताइवान के बीत तनाव बढ़ा हुआ देखने को मिला जब अमेरिकी उच्चाधिकारी सहित अमेरीकी संसद की स्पीकर नैनी पोल्स्की ने ताइवान की यात्रा की. तभी से चीन ताइवान को लेकर नाराज है.

Tags: China, India, India china, India china border, Research, South China sea, Taiwan