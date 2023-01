चीन के नए कोविड आंकड़े की विश्वसनीयता पर क्यों किया जा रहा है संदेह?

हाइलाइट्स चीन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वहां 5 हफ्तों में 60000 लोग मारे गए हैं. चीन की इस रिपोर्ट के आंकड़ों को कई कारणों से संदेह की नजर से देखा जा रहा है. चीनी मीडिया ने इस रिपोर्ट को सही साबित करने के पूरे प्रयास किए हैं.

चीन की इस महीने 8 जनवरी को आने वाली कोविड पर बहुत प्रतीक्षित रिपोर्ट (Covid Report of China) जारी हो गई है. चीन ने माना है कि पिछले एक दो महीने से देश में आई कोविड-19 की नई लहर (News Covid 19 wave in China) में मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. इस वजह से चीन में, खासतौर पर शहरी इलाकों में दाह संस्कार कनरे में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था. चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (National Health commission of china) की इस रिपोर्ट में पांच हफ्तों तक के आंकड़े बताए हैं. जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 60 हजार बताई गई है. लेकिन चीन के आंकड़ों को अब भी संदेह की नजर ही से ही देखा जा रहा है.

क्या कहती है रिपोर्ट

चीन ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के चिकित्सकीय मामलों के विभाग के निदेशक जियाओ याहुई ने बताया कि विश्लेषण से पता चला है कि चीन के देशभर के चिकिस्कीय संस्थानों में 8 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक कुल 59938 मौतें हुई हैं.यह आंकड़ा वैसे तो कोई कम नहीं बल्कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा है. फिर भी इस पर सवाल उठ रहे हैं.

कम नहीं है संदेह

जायांग याहुई ने बताया कि मारे गए लोगों में, देशभर में, करीब 90.1 प्रतिशत 65 साल से ऊपर के लोग थे और उनमें से भी 56. 5 प्रतिशत 80 साल से ज्यादा की उम्र के लोग थे. लेकिन इस विश्लेषण पर संदेह करने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है. बताया जा रहा है इस रिपोर्ट पर आपत्तियों को चीन अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे.

चीनी मीडिया का रुख

चीनी स्टेट मीडिया के संपादकीयों तो इस बात की सही ठहराने का प्रयास किया है की रिपोर्ट में जिस तरह की कमियां बताई जा रही हैं, या इस मामल में रिपोर्टिंग सही नहीं बताई जा रही है वैसे क्यों हैं और इस आधार पर रिपोर्ट पर संदेह करने में दम क्यों नहीं है. सिंहुआ यूनिवर्सिटी के वांगे स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डिप्टी डीन लायांग वानियान ने रिपोर्ट मे खामी पर अपनी राय जाहिर की है.

चीन (China) में इस बार कोविड की नई लहरसे पूरा सिस्टम ही चरमरा गया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

पुष्टि करना आसान नहीं

वानियान ने चाइना डेली को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 28 दिनों में पॉजिटव पाए गए लोगों में हुई सभी मौतो की गिनती वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें जो तरीका अपना गया है वह बहुत ही सामान्य है. लेकिन चीन जब तक इन संख्याओं को सही कर उसकी पुष्टि करेगा उसमें समय लग सकता है. अभी इन आंकड़ों को दफनाए गए लोगों की संख्या से मेल भी करना होगा.

शवदाह के लिए लंबी कतारें?

इस मामले में अमेरिका के सीएनएन ने रिपोर्ट किया था कि सीएनएन ने दिसंबर के अंत और जनवरी के शुरु में मैक्सर की ली गई तस्वीरों की समीक्षा की थी. इससे पता चला है कि बीजिंग के आसपास के इलाके के एक अंतिम संस्कार गृह में नया पार्किंग क्षेत्र बना दिखा था और साथ ही कुन्मिंग, नानजिंग, चेंगदु, तांशेंग और हुझोउ के अंतिम संस्कार गृहों के बार वाहनों की लंबी कतारें दिख रही हैं.

चीन (China) में कोविड से संबंधित सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं जिससे अब ग्रामीण क्षेत्रों में हालात खराब हो सकते हैं. (तस्वीर: Wikimedia Commons)

शक की और भी वजहें

शनिवार को जारी हुए हैशटैग संबंधित मौत के आंकड़ों को 23 करोड़ बार देखा गया और उसके बाद से यह बढ़ता ही जा रहा है. चीनी सोशल मीडिया तक में इस बात पर संदेह जताया जा रहा है कि मौतों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है. वास्तव में तो अस्पातल में मारे गए लोगों की गिनती में ही कई सीमाएं हैं. बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्हें संक्रमण के बाद लाइन में लगने का मौका नहीं या अस्पताल पहुंच ही नहीं सके या बहुत से लोग तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर चुके थे और उन्हें गिनती में शामिल नहीं किया गया.

बताया जा रहा है कि कि चीनी मीडिया एक ऐसा नैरेटिव तैयार करने में लगी है जिससे यह धारणा पनपे कि चीन में कोविड संक्रमण का पीक पार हो चुका है.लेकिन कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि ग्रामीण इलाकों में हालात और खराब हो सकते हैं. चीन में इसी सप्ताह से लोग नए साल की तैयारियों के लिए अपने घर लौटने लगेंगे. जबकि अब तो जीरो कोविड नीति खत्म हो चुकी है और चीन में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है.

