Climate Change: चरम गर्मी और सूखे की चपेट में आएगी दुनिया की 90 फीसदी आबादी

हाइलाइट्स साल 2022 में दुनिया भर में गर्मी और सूखे रिकॉर्ड टूटे थे. यह सिलसिला आने वाले सालों में भी जारी रहने की उम्मीद है. गर्मी और सूखा मिल कर पूरी दुनिया में ज्यादा तबाही मचाएंगे.

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों (Effects of Climate Change) को लेकर हो रहे नए अध्ययन गंभीर नतीजे दिखा रहे हैं. इन अध्ययनों में जलवायु वैज्ञानिकों की जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए गंभीर और ठोस कदम तुरंत ही उठाए जाने की पैरवी की जा रही है. भविष्य के जो अनुमान लगाए जा रहे है वे एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं. नए अध्ययन में जलवायु परिवर्तन का दुनिया के लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी ऐसा ही कुछ कहा गया है. इसके मुताबिक चरम गर्मी और सूखे (Extreme heat and Draught) के बढ़ते जोखिमों को दुनिया की 90 फीसद से ज्यादा जनसंख्या (Global population of World) को झेलना पड़ेगा.

बढ़ती गर्मी और सूखे के कारण

ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ जियोग्राफी के इस अध्ययन में कहा गया है कि बढ़ती गर्मी और सूखे के कारण सामाजिक असमानता बढ़ती जाएगी तो इसके साथ ही वायुमंडल में CO2 उत्सर्जन को कम करने की प्राकृतिक क्षमता भी कम होती जाएगी. ग्लोबल वार्मिंग इस तरह के नुकसानों को वैश्विक स्तर पर 10 गुना ज्यादा बढ़ा देगी.

जारी रहेगा भीषण गर्मी का सिलसिला

यह रिपोर्ट नेचर सस्टेनेबलिटी में प्रकाशित हुआ है. इसमें बताय गया है कि साल 2022 में लंदन से लेकर शंघाई तक जिस तरह से बढ़ते तापमान ने रिकॉर्ड स्तरों को छुआ है, यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की उम्मीद की जा रही है. जब इन सभी का मिला कर विश्लेषण किया गया तो वैज्ञानिकों को बहुत ही अलग और चिंताजनक तस्वीर दिखाई दी

मिलकर ज्यादा बुरा देंगे असर

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्ससिटी के प्रोफेसर लाउसे स्लेटर और वुहान यूनिवर्सिटी से विजिटिंग प्रोफेसर डॉ जियाबो यिन के शोधपत्र के मुताबिक इस विश्लेषण में साफ पाया गया कि चरम गर्मी और सूखे का एक साथ जैसा असर होगा और जैसे खतरे होंगे वे समाज और पारिस्थिकी तंत्रों पर अलग-अलग वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे.

Tags: Climate Change, Environment, Global warming, Research, Science