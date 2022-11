दुनिया की इन जगहों से चारों ओर फैल सकते हैं बड़े पैमाने पर बैक्टीरिया

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों (Impacts of Climate change) में पूरी दुनिया में ग्लेशियर का पिघलना (Melting of Glaciers) एक बड़ा प्रभाव माना जाता रहा है. इसके सबसे बड़ा दुष्प्रभाव समुद्रों और महासागरों के जलस्तरों का बढ़ना बताया गया है. नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेतावानी दी है कि यदि इसी तरह के दुनिया के ग्लेशियर पिघलते रहे तो उनमें से भारी मात्रा में बैक्टीरिया (Huge amount of Bacteria) निकल सकते हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोगाणु नदियों और झीलों में पहुंच कर चारों और फैल सकते हैं. पहली बार किसी अध्ययन में साफ तौर पर दर्शाया गया है कि ग्लेशियरों के नीचे भारी मात्रा में बैक्टीराया जैसे सूक्ष्मजीवी दबे हुए हैं.

कड़े कदम उठाने की जरूरत

अपने अध्ययन में अबेरिस्टविथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात की जरूरत पर बल दिया है कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बहुत जल्दी ही प्रभावी कदम उठाने होंगे. शोधकर्ताओं ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के आठ और ग्रीनलैंड के दो ग्लेशियरों के पिघले पानी का अध्ययन किया और ऐसे चौंकाने वाले नतीजों पर पहुंच सके.

हिमनद और उनका पिघलना

ग्लेशियर या हिमनद बहुत धीमी गति से चलने वाले हिम की विशाल मात्रा की नदी होते हैं. इनके निर्मआण मे सैंकड़ों हजारों साल लगते हैं. जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, महासागरों और समुद्रों का जलस्तर तेजी से उठ रहा है जो कि फिलहाल बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है.

