COVID-19: बूस्टर डोज के बाद नहीं लगाई जा सकती नेजल वैक्सीन, लेकिन क्यों?

हाइलाइट्स भारत में नेजल वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है. iNCOVACC नेजल वैक्सी को पहले बूस्टर डोज की तरह उपयोग में लाया जा सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि इसे बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज के बाद नहीं लिया जा सकता है.

भारत में कोविड-19 (Covid-19 in India) की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच उससे निपटने के लिए सरकार गंभीरता से तैयारी कर रही है. फिलहाल देश में खतरे जैसी कोई बात तो नहीं हैं लेकिन सावधानी बरतने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे देश को पिछले अनुभवों से गुजरने की नौबत ना आ सके. इसी बीच नेजल वैक्सीन के बाजार में (Nasal Vaccine in Market) आने की भी खबरें हैं. लेकिन उसके कैसे लेना चाहिए और कब नहीं इस पर भी जानकारी स्पष्ट होने जरूरी है जिससे आगे भ्रांतियों और अफवाहों से बचा जा सके. नेजल वैक्सीन को पहले बूस्टर के तौर (First Booster Dose) पर तो लिया जा सकता है, लेकिन उसे पहले लिए जा चुके बूस्टर डोज के बाद नहीं लिया जाना चाहिए.

केवल पहले बूस्टर डोज की तरह ही

कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के कोविन मंच पर इनकोवैक नाम की नेजल वैकसीन पेश की गई है. कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख एनके अरोड़ा का कहना है कि यदि किसी ने बूस्टर डोज ले लिया है या फरि प्रिकॉशन डोज ले लिया है, उसके बाद नेजल वैक्सीन को नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन इसे पहले बूस्टर डोज की तरह जरूर लगाया जा सकता है.

चौथे डोज की जरूरत नहीं

फिलहाल कोविन वैक्सीनेशन कार्यक्रम में किसी चौथे डोज का प्रवाधान नहीं हैं और इसका मतलब यही है कि तीन डोज के बाद नेजल वैक्सीन लेने की अनुशंसा या प्रावधान जैसा कुछ नहीं है. डॉ अरोड़ा का कहना है कि अगर मान भी लिया जाए कि कोई चौथा डोज लेना चाहता है तो उसकी अनुशंसा क्यों नहीं की जा रही है यह समझना जरूरी है.

एंडीजन सिंक की अवधारणा

इसके पीछ एक अवधारणा काम करती है जिसे एंटीजन सिंक कहते हैं. यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी विशेष प्रकार के एंटीजन से प्रतिरोधित हो जाता है, तो उसका शरीर उस पर प्रतिक्रिया देने बंद कर देता है या फिर कमजोर प्रतिक्रिया देने लगता है. यही वजह है कि शुरुआत में एमआरएनए वैक्सीन के बीच शुरू में छह महीने के अंतर लगाया जा रहा था.

नेजल वैक्सीन (Nasal Vaccine) को बूस्टर डोज लगाने के बाद नहीं लगाने की सलाह दी जा रही है. (फाइल फोटो

मुंह या नाक से देने से फायदा

डॉ अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि बाद में जरूर लोगों के लिए दोनों डोज के बीच का अंतर तीन महीने कर दिया गया था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली थी. इसलिए इस समय चौथे डोज का कोई महत्व नहीं है. नेजल वैकेसीन को नाक या मुंह से दिया जाता है और यह म्यूकोसल लाइनिंग पर पर काम करती है जिससे नेजल वैक्सीन को वायरस के एंट्री प्वाइंट, जो की प्रायः नाक और मुंह ही होते हैं, पर ही तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स मिलने लगता है.

तेजी से दिखाती है असर

नेजल वैक्सीन के बारे में खास बात यह बताई जाती है वह तुरंत ही असर करती है और तुरंत ही संक्रमण फैलने की संभावना को कम कर दती हैं और कई अध्ययनों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि वह बहुत मजबूत प्रतिरोधी प्रतिक्रिया देती है. फिलहाल सरकार ने भारत बायोटेक द्वारा निर्मित Incovacc नाम की नोवल एडेनोवायरस वेक्टर्ड, इंट्रेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है.

नेजल वैक्सीन (Nasal Vaccine) को इंजेक्शन वाली वैक्सीन से बेहतर माना जाता है. (फाइल फोटो)

ज्यादा फायदेमंद

पाया गया है कि नेजल वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा दी गई वैक्सीन की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होती हैं. इसके क्लीनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में तीन हजार प्रतिभागियों पर यह वैक्सीन आजमाई गई थी जिसमें चार हफ्ते के अंतर पर दो डोज ने बढ़िया नतीजे दिखाए थे. इंट्रम्यूकोसल वैक्सीन सांस लेने की नली पर काम करती है जिसमें वैक्सीन वायरस को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें निष्क्रिय या खत्म करने का काम करती है.

भारत के अलावा चीन ने भी सुई मुक्त वैक्सीन की स्वीकृति दी है. चीन की नेजल वैक्सीन तियानजिन की कैनसाइनो बायोलॉजिक्स नाम की कंपनी ने विकसित की है और चीन में इसे बूस्टर डोज के तौर पर उपयोग में लाया जा रहा है. वहीं भारत में नजल वैक्सीन को बूस्टर की जगह दो प्राथमिक डोज के तौर पर स्वीकृति दी गई है.

