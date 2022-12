COVID-19 की मूल वैक्सीन अब भी कारगर- WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट ने बताया क्यों

हाइलाइट्स डॉ सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक हैं. उनका कहना है मूल वैक्सीन अगले डोज के तौर पर अब भी कारगर हो सकती है. दुनिया में वैक्सीन उपलब्धता की कमी को देखते हुए यह अब भी उपयोगी हो सकती है.

चीन में कोविड-19 के खतराक हालात को देखते हुए भारत में कोविड-19 (Covid-19 in India) को लेकर अगले 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं. ऐसे में एक तरफ जहां सरकार अपनी तैयारियों को लेकर खुद को चुस्त बनाए रखने पर जोर दे रही है. कोविड वैक्सीन के डोज और उनसे संबंधित आशंकाएं फिर सुर्खियों में है. इसमें नई नेजल वैक्सीन के आने से उस पर कई तरह के जिज्ञासाएं हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि मूल वैक्सीन (Original Vaccine of Covid-19) का भी अलग डोज (Next Dose of Covid Vaccine) अब भी कारगर हो सकता है, खास तौर पर जहां नई वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है. यह संक्रमण रोकने में अब भी प्रभावी होगा.

वैक्सीन को लेकर कई सवाल

इस समय सरकार ने नेजल वैक्सीन के उपयोग को लेकर स्वीकृति दे दी है. वहीं कोविड-19 के तमाम नए वेरिएंट पर वैक्सीन की कारगरता हमेशा ही वैज्ञानिकों के लिए निरंतर अध्ययन का विषय रहा है.इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षातकार में डॉ स्वामीनाथन ने नेजल वैक्सीन की संभावनाओं के साथ इस बात भी चर्चा की कि क्या भारतीयों को चौथी वैक्सीन की जरूरत है या नहीं.

क्या चिंतित होने की जरूरत है?

डॉ स्वामीनाथन का कहना है कि चीन के हालात से चिंतित होने की तभी जरूरत है जब कोविड-19के नए संस्करण को वेरिएंट ऑफ कंसर्न (Variant of Concern) या वीओसी मान लिया जाए. नए वेरिएंट को सामने आने में समय लग सकता है. किसी वेरिएंट को वीओसी तभी माना जाता है जब वह प्रतिरोधी तंत्र को पिछले वेरिएंट की तलना में बेहतर तरह से कमजोर कर सकता है,या ज्यादा गंभीर बीमारी फैला सकता है या पिर ज्यादा तेजी से फैल सकता है.

तो फिर चीन के हालात?

डॉ स्वामीनाथन ने इस इंटरव्यू में बताया कि फिलहाल जो चीन में हालात हैं वे वैसे ही है जो दुनिया के अन्य देशों में इस साल के शुरू में थे. तब वायरस का वह वेरिएंड कम फैला था और उसके बाद पाबंदियां हटा ली गई थीं. चीन के लोग संक्रमण से तब दूर रहे थे और वैक्सीन से पैदा हुई प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई थी. इसी लिए वहां ओमिक्रॉम का सबवेरिएंट के प्रति लोग कमजोर हो गए.

बाइवेंट वैक्सीन की उपयोगिता

इसमें कोई शक नहीं कि हमें कोवड-19 के नए वेरिएंट पर नजर रखनी होगी डॉ स्वामीनथन ने इस बात पर जोर दिया. ऐसे में एक सवाल यह भी है क्या भारत को बाइवेलेंट वैक्सीन की जरूरत है. वाइब्रेंट वैक्सीन में मूल कोविड-19 वायरस और ओमीक्रॉम वेरिएंट दोनों से लड़ने की क्षमता बताई जाती है. इस पर डॉ स्वामीनाथन का कहना है कि बाइवेरिएंट वैक्सीन मूल वैक्सीन से बेहतर तो है, लेकिन जहां वहां उपलब्ध नहीं हैं वहां भी तीसरे डोज के रूप में वह काफी कारगर नतीजे दे सकती है और मौतों को बचा सकती है.

तो चौथे डोज की कितनी जरूरत

क्या भारत में लोगों को चौथा डोज लगाने की जरूरत है या नहीं यह कई कारकों पर निर्भर करता है. लेकिन भारत में कमजोर लोगों और बुजुर्गों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत हो सकती है. ऐसे लोगों के लिए चौथा डोज उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक हो सकता है. लेकिन भारत में स्वीकृत नेजल वैक्सीन संक्रमण फैलने को रोकने में ज्यादा कारगर भी हो सकती है

