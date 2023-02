वैज्ञानिकों को कैसे मिले पृथ्वी के आंतरिक क्रोड़ के भीतर की परतों के संकेत

हाइलाइट्स पृथ्वी की चार परतों में से सबसे अंदर की परत आंतरिक क्रोड़ मानी जाती है. इसकी जानकारी केवल पृथ्वी पर हर तरफ से मिल रहीं भूकंपीय तरंगों से मिलती है. ऐसे संकेत बार बार मिल रहे हैं कि आंतरिक क्रोड़ की बहुत सारी परतें हो सकती है.

पृथ्वी की अंतरिक संरचना (Internal Structure of Earth) के बहुत सारे रहस्य असुलझे हैं. फिर भी अभी तक के हुए अध्ययनों में अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियां काफी कुछ बता रही हैं और उन पर और भी ज्यादा गहराई से अध्ययन किया जा रहा है क्योंकि इस जानकारी से बहुत सारे रहस्य सुलझने की उम्मीद है जिसमें सबसे अहम पृथ्वी का खुद का इतिहास (History of Earth) है. और इससे पृथ्वी के वर्तमान और जीवन के और भी कई रहस्य जुड़े हुए हैं. कई शोध बता रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोड़ (Inner core of Earth) की संरचना कुछ जटिल हो सकती है और उसमें और भी कुछ परत हो सकती हैं.

चार मुख्य परतें

अभी तक पृथ्वी की केवल चार परतों के बारे में जानकारी है जिसे पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है. सबसे ऊपरी परत को पृथ्वी की पर्पटी, उसके नीचे मेंटल,फिर बाहरी क्रोड़ और अंत में आंतरिक क्रोड़. यह जानकारी वैज्ञानिकों को भूकंपीय तरंगों और कुछ ज्वालामुखियों से मिली है, लेकिन इनमें भूकंपीय तरंगें अहम हैं.

पृथ्वी का आंतरिक क्रोड़

भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों पाया है कि गर्म आंतरिक क्रोड़ का तापमान 5 हजार डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और उसका आयतन पृथ्वी के आयतन का एक ही फीसद होता है. वैज्ञानिकों को कुछ सालपहले से ही ऐसे संकेत मिलने लगे ते की पृथ्वी की आंतरिक क्रोड़ में ही वास्तव में दो अलग परतें हो सकती हैं.

बहुत सारे सिम्यूलेशन और प्रतिमान

शोधकर्ताओं न कई एलगॉरिदम का उपयोग किया और आंतरिक क्रोड़ के हजारों प्रतिमानों से उनका मेल कर दशकों से मिल रहे आंकड़ों से उनके नतीजों का मेल कराया जो इंटरनेशनल सीजिमोलॉजिकल सेंटर द्वारा पृथ्वी में यात्रा कर करने वाली भूकंपीय तरंगों के अवलोकनों से जमा किए गए थे. उन्होंने यह जानने का प्रयास किया किस अवस्था या संरचना से मिले नतीजे आंकड़ों से मेल खाते हैं.

एनिसोट्रॉपी से अध्ययन

शोधकर्ताओं ने कुछ प्रतिमानों में पृथ्वी के आंतरिक क्रोड़ की एनिसोट्रॉपी का किया. एनिसोट्रॉपी से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि कैसे किसी परत के पदार्थों में बदलाव भूकंपीय तरंगों की विशेषताओं में बदलाव करता है. जहां कुछ प्रतिमानों ने सुझाया कि आंतरिक क्रोड़ के कुछ रासायनिक पदार्थ भूकंपीय तरंगों को भूमध्य रेखा के समांतर ज्यादा तेज कर देते हैं, वहीं दूसरे संकेत दे रहे हैं कि पदार्थों का मिश्रण पृथ्वी की धुरी के समांतर तरंगों को तेज कर रहे हैं.

आंतरिक क्रोड़ की संरचना में अंतर

अध्ययन में यह पता नहीं चला कि आंतरिक क्रोड़ की गहराई की वजह से क्या अंतर आता है, लेकिन उन्होंने यह जरूर पाया कि 54 डिग्री के कोण तक तरंगें धीमी थी और फिर धुरी के समांतर होते होते तेज होती गईं. इससे पता चलता है कि लोहे की संरचना मे बदलाव हो रहा है जो पृथ्वी के इतिहास के दो अलग अलग ठंडक की घटनाओं का संकेत देते हैं.

समाधान की ओर

शोधकर्ताओं का कहना है कि इस घटना का बहुत सा हिस्सा रहस्य ही है, लेकिन वे यह जोर देते हुए कहते हैं कि उन्होंने इस पहेली को सुलझाने के दिशा में एक नया पहलू जोड़ा है जो समाधान की ओर ले जा रहा है. साथ ही नई जानकारी इस बात की व्याख्या कर सकती है कि क्यों कुछ प्रायोगिक प्रमाण पृथ्वी की संरचना के प्रतिमानों से तालमेल नहीं कर पा रहे हैं.

इस बात पर पहले भी संदेह जताया जा रहा है कि इस परत में लोहे के क्रिस्टल के अलग अलग संरचनात्मक संरेखन होने के संकेत मिल रहे हैं. शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पृथ्वी पर हर जगह से भूकंपीय तरंगों की जानकारी नहीं मिल पाती है जिसमें विशेष तौर ध्रुवों से नहीं मिल रहे हैं. इससे आंकड़ों की कमी उनके नतीजों की निश्चितता को कम कर देते हैं. फिर भी उनके नतीजे आंतरिक क्रोड़ के दूसरे अध्ययनों के नतीजों से मेल जरूर खाते हैं इस विषय पर गहराई से अध्ययन जारी है

Tags: Earth, Research, Science