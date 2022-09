अच्छे से पनपने से पहले पृथ्वी में गोता लगाया था शुरुआती महाद्वीपों ने- अध्ययन

हाइलाइट्स वैज्ञानिकों को महाद्वीपों के निर्माण की जानकारी नहीं है. तीन अरब साल पुरानी चट्टानों में महाद्वीपों के इतिहास की जानकारी छिपी है. क्रेटॉन कही जानी वाली चट्टानें अपने अंदर काफी अजीब से रहस्य समेटी हैं.

पृथ्वी की सतह (Surface of the Earth) हमेशा से ही काफी गतिमान रही है. इस वजह से इसका इतिहास के बारे में जानना एक टेढ़ी खीर ही रही है. लेकिन फिर भी भूगर्भवैज्ञानिकों को ऐसी चट्टानें मिल जाती हैं जो आज भी उसी तरह से संरक्षित हैं जिस तरह से वे बनी थी. इसी तरह की चट्टानों (Ancient Rocks) के अध्ययन हमारे वैज्ञानिकों को पृथ्वी की सतह के इतिहास की जानकारी मिलती है. कुछ पुरातन चट्टानों पर हुए नए परीक्षणों से पता चला है कि पृथ्वी के शुरुआती महाद्वीप (Early Continents of Earth) स्थिर नहीं ते और वे पूरी तरह से बनने से पहले वापस मेंटल में भी चले गए थे.

क्रेटॉन का महत्व

पृथ्वी के इतिहास के बारे में क्रेटॉन का बहुत महत्व माना जाता है. ये स्थलमंडल की बहुत ही पुरातन हिस्से होते हैं जो पृथ्वी की पर्पटी और मेंटल तक में पाए जाते हैं. इनकी सबसे खास बात यही होती है कि इनके निर्माण के बाद से अब तक इनमें बदलाव नहीं आया है. ये युगों तक महाद्वीपों में बदलाव के बाद भी खुद को कायम रख सके हैं और पृथ्वी के इतिहास के रिकॉर्ड रखे हुए हैं.

अरबों साल पुराने इतिहास के रहस्य

शोधकर्ताओं को लगता है कि नया अध्ययन क्रेटन को अजीब और रहस्यमयी विशेषताओं की व्याख्या कर सकता है और नई पड़ताल के नतीजे पृथ्वी के 4.5 अरब साल पुराने भूगर्भीय इतिहास को समझने में मददगार हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया का मोनाश यूनिवर्सिटी को भूगर्भविज्ञानी फैबियो कैपिटानियो ने बताया कि महाद्वीपों के क्रोड़ में पाए जाने वाले क्रेटॉन तीन अरब साल से ज्यादा पुराने हैं.

बदलावों की पूरी जानकारी

कैपिटानियो ने बताया कि क्रेटॉन शुरुआती पृथ्वी के समय बने थे और उनमें महाद्वीपों और ग्रह में समय के आए बदलावों के रहस्य छिपे हुए हैं. हम वाकई में नहीं जानते हैं कि ये महाद्वीप कैसे बने थे और तो और सौरमंडल के अन्य ग्रह में भी इस तरह का तंत्र नहीं हैं इसलिए साफ है कि यह जरूर खास तरह के हालात में बने होंगे.

पृथ्वी (Earth) के शुरुआती महाद्वीप अस्थिर थे और एक बार मेंटल तक भी पहुंच गए थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

अलग ही तरह की संरचना

ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो सुझाते हैं कि महाद्वीप पृथ्वी के अंदर से निकल बाहर आकर क्रेटॉनिक क्रोड़ के आसपास बने थे. लेकिन खुद क्रेटॉन के निर्माण की प्रणाली भी बड़ी बहस का विषय है. स्थलमंडल के अन्य हिस्सों की तुलना मे क्रेटॉन ज्यादा तैरने वाले और कठोर हैं जिसने उन्हें स्थायित्व प्रदान किया है. लेकिन उनकी संरचना हाल के स्तलमंडल की तुलना में काफी असामान्य हैं जिसमें अलग अलग उम्र संरचना और स्रोतों वाले खनिजों का मिश्रण है.

प्रतिमान और सिम्यूलेशन

इस तरह के इतने मिश्रित क्रेटॉन केवल 35 ही जानकारी में आ सके हैं. इनकी विविधता बताती है कि इनमें कितने ज्यादा बदलाव देखे हैं कैपिटानियो और उनकी टीम ने पृथ्वी के पहले एक अरब साल के विकास को सिम्यूलेट करने के लिए कम्प्यूटिंग मॉडलिंग का उपयोग किया. उनके प्रतिमान का मकसद पृथ्वी के स्थलमंडल के मेंटल के क्रेटॉन वाले हिस्से के रासायनिक और ऊष्मीय विकास का अवलोकन करना था.

पृथ्वी (Earth) पर जीवन के पनपने में महाद्वीपों के निर्माण के प्रक्रियाओं की भी भूमिका थी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

गहरे जाकर अंदरूनी परतों का निर्माण

इसके अलावा शोधकर्ताओं ने अलग अलग पैमानों पर उनके प्रतिमान की संवेदनशीलता का परीक्षण करने के लिए भी सिम्यूलेशन चलाए. नतीजों ने दर्शाया कि शुरुआती महाद्वीपीय ब्लॉक अस्थिर थे और वे मेंटल में वापस डूब गए थे. वहां वे पिघले और दूसरे घुले हुए खनिजों से मिल गए थे. लेकिन इनके कुछ हिस्से पृथ्वी के नीचे ही रहने में सफल रहे और वजह लंबे समय तक तैरते रहे और स्थलमंडल की अंदरूनी परत का निर्माण करते रहे.

इसी से इन क्रेटॉन का जटिल ,संरचनाओं की व्याख्या होती है जिसमें पुरानी चट्टानें युवा चट्टानों से मिल गई थी. वास्तव में कुछ हिस्से तो अब भी ऊपर नहीं आ पाए हैं और तैर रहे हैं. शोधकर्ताओं ने इस प्रणाली को मासिव रीजनल रीक्लेमेशन (MRR) नाम दिया है. पृथ्वी पर जीवन पनपने में महाद्वीपों के निर्माण प्रक्रियाओं की भी बड़ी भूमिका है. इसलिए इसे समझना पृथ्वी से बाहर जीवन खोजने में भी मददगार साबित हो सकता है.

