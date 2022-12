पृथ्वी के पथरीले ग्लेशियर में बाताएंगे, कैसे मिलेगा मंगल ग्रह पर पानी

हाइलाइट्स पृथ्वी पर पथरीले ग्लेशियरों में बहुत सारी बर्फ भंडार के रूप में होती है. इस तरह के पथरीले ग्लेशियर मंगल ग्रह पर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं. इन ग्लेशियरों की स्थिति सैटेलाइट के द्वारा उनका अध्ययन आसान बना देती है.

मंगल ग्रह पर पानी (Water on Mars) की खोज अब भी जारी है. माना जाता है कि मंगल की सतह पर पानी बर्फ स्वरूप में ही कई जगह मौजूद है. समय समय पर इसके प्रणाम भी मिलते हैं. वहां के सामान्य हालात पानी के किसी भी तरह से मौजूद होने के लिए प्रतिकूल ही है. लेकिन जिस तरह से मंगल ग्रह पर इंसान (Humans on Mars) के जाने और वहां पर अपनी उपस्थिति कायम करने पर शोध और तैयारियां हो रही हैं, वहां पानी के स्रोतों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी के पथरीले ग्लेशियरों (Rock Glaciers of Earth) में मंगल के पानी के स्रोतों के संकेत छिपे हो सकते हैं.

मंगल पर पृथ्वी की तरह

शोधकर्ताओं का मानना है कि मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह पथरीले ग्लेशियर के निक्षेप हैं. ये निक्षेप शुद्ध बर्फीले ग्लेशियर के होते हैं जिनमें बर्फ, रेत और पत्थर होते हैं. पृथ्वी पर ये या तो खड़ी पर्वतों के तल पर मिलते हैं या फिर उनकी चोटी पर मिलते हैं जहां पत्थर के टुकड़े ग्लेशियर में मिल जाते हैं. इस अध्ययन के नतीजे जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित हुए हैं.

बर्फीले ग्लोशियर की प्रक्रिया

इस अध्ययन में बताया गया है कि विभिन्न अक्षांशों और ऊंचाइयों पर पथरीले ग्लेशियर के विकास की प्रक्रिया को समझने से मंगल जैसे ग्रहों की सतहों के अन्वेषण में काम आ सकते है, जहां बहुत सारे क्षेत्रों में अवशेषों से घिरे ग्लेशियर काफी मात्रा में हैं. पथरीले ग्लेशियर बर्फ के शीर्ष के नीचे दबे होते हैं जो विभिन्न भूआकृति में धीरे धीरे बहते हैं जो सामान्य बर्फीले ग्लोशियर से भी धीरे बहते हैं.

चट्टानों की भूमिका

इस अध्ययन के प्रमुख लेखक टेलर में ने एक बयान में बताया, “आप इन चट्टानों को एक ऊष्मारोधी कंबल की तरह समझ सकते हैं. एक मोटाई के बाद ऊष्मा प्रतिरोध बर्फ को पिघलने से रोक लेता है जिससे बर्फ लंबे समय तक संरक्षित रहती है और धीरे धीरे ऊंचाइयों से घाटियों तक आती है जहां वह पूरी तरह से पिघल सकती है.

पथरीले ग्लेशियर (Rock Glaciers) सामान्य ग्लेशियर की तुलना में बहुत ही धीमी गति से बहते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

पथरीले ग्लेशियरों की ज्यामिति और संरचना

शोधकर्ताओं ने पथरीले ग्लेशियर की आयाम के मापन करने के लिए राडार का उपयोग किया था. मेंग ने बताया कि इस प्रक्रिया के जरिए उन्होंने पथरीले ग्लेशियरों की ज्यामिति और संरचना का आंकलन किया. ये पथरीले ग्लेशियर पानी के भंडार होते हैं और उनकी संचरना, विकास और गतिविधियों की जानकारी मंगल पर उनकी स्थिति को समझने में मददगार हो सकती है.

स्थायी पानी के भंडार

मेंग का कहना है कि उनका शोध उन्हें इस बात का बेहतर विचार देती है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुल पानी का बजट के बारे में बेहतर तरह से बताता है., जहां से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं. बर्फ साल दर साल जमा होती है और पूरे भूभाग को घेर लेती है, जहां पथरीले ग्रह और ज्यादा स्थानीय और स्थायी पानी के भंडार होते हैं जो वास्तव में पानी को हजारों सालों तक सहेज सकते हैं.

मंगल ग्रह (Mars) पर पथरीले ग्लेशियरों पर सैटेलाइट से आसानी से निगरानी रखी जा सकती है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कहां मिलते हैं मंगल पर ऐसे ग्लेशियर

मंगल ग्रह पर पथरीले ग्लेशियरों को अभी तक अच्छे से नहीं समझा जा सका है, लेकिन हमें यह पता है कि वे ग्रह के दोनों गोलार्द्धों के 30 से 60 डिग्री के अक्षांश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. और ये मंगल के ध्रुवीय बर्फ से भी ज्यादा पुराने हैं. इनमें मंगल पर पानी के स्रोत होने की पर्याप्त क्षमता का होना माना जा सकता है.

मंगल पर पथरीले ग्लेशियरों की मात्रा पृथ्वी की तुलना में बहुत ज्यादा है. वे सैंकड़ों मीटर मोटे हैं और उन पर सैटेलाइट के जरिए, ध्रुवों की तुलना में ज्यादा आसान होता है क्योंकि इनके अध्ययन के लिए सैटेलाइट को अपनी कक्षा को बदलने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ईंधन की जरूरत होगी.

