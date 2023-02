न्यूजीलैंड में बाढ़ के दौरान आया भूकंप दे रहा है कई सबक

दुनिया अभी तूर्किये और सीरिया में भूकंप के झटकों से उबर ही नहीं पाई है कि न्यूजीलैंड में एक के बाद एक दो आपदा आ गई हैं. दक्षिणी गोलार्द्ध के पास यह द्वीपीय देश गैब्रियल चक्रवाती तूफान (Gabrielle cyclone) और उससे आई बाढ़ (Flood in New Zealand) से जूझ ही रहा था कि बुधवार को वहां एक भूकंप (Earthquake in New Zealand) भी आ गया. 6.1 तीव्रता का यह भूकंप आया था. फिलहाल भूकंप की वजह से किसी बड़े जानमाल के नुकसानन की खबर नहीं है, इसका साथ ही कई लोगों को ऐसा भी लगता है की इस तूफान की वजह से ही भूकंप या था. फिर भी इन घटनाओं ने दुनिया को चेतावनी जरूर दी है कि अब हमें एकसाथ कई आपदों से निपटने की तैयारी भी करनी होगी.

भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं

यूरोपीय भूमध्यीय भूकंपविज्ञानी केंद्र (EMSC) के मुताबिक वेलिंगटन के पास लोअर हट से 78 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आया था. इस भूकंप के झटके 48 किलोमीटर की गहराई तक महसूस किए गए. बस राहत की बात यही रही की भूकंप कीजवह से किसी की जान जाने या सम्पत्ति की हानि की खबर नहीं आई.

फिर भी चिंता का विषय

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है. दरअसल न्यूजीलैंड भूकंपीय तौर पर सक्रिय रिंग ऑफ फायर के दायरे में आता है जो 40 हजार किलोमीटर का आर्क क्षेत्र है जो भूकंपीय और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिहास से अति संवेदनशील है और इसका अधिकाश हिस्सा प्रशांत महासागर में है.

तुर्कीये के भूंकप से संबंध?

पृथ्वी की सतह के महाद्वीप भले ही अलग अलग हों, लेकिन महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेटे एक ही पर्पटी के प्लास्टिक पर तैर रही हैं इसलिए तुर्कीये और सीरिया में आए भूकंप के 10 दिन बाद ही इस भूकंप के आना अलग से शोध का विषय हो सकता है. यूरोप एशिया से लगे तुर्किए में आए भूकंपों की वजह से मरने वालों की संख्या 41 हजार से ज्यादा हो गई है.