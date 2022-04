क्या कुछ नया बता पाएगा टकराव वाले दिन मारे गए डायनासोर का जीवाश्म

पृथ्वी के इतिहास (History of Earth) में अगर किसी घटना का सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है तो वह 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से क्षुद्रग्रह के टकराने (Asteroids striking on Earth) और उसके कारण हुए महाविनाश की घटना है. वैज्ञानिकों का मानना है कि आज की पृथ्वी उसी घटना के बाद ही अपने इस रूप में आ सकी थी. तब 10 किलोमीटर बड़े क्षुद्रग्रह की टकराव से पृथ्वी से डायनासोर सहित तीन चौथाई प्रजातियों की सफाया हो गया था. अब घटना के बारे में और भी ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसे डायनासोर का जीवाश्म मिला है जो ठीक उसी दिन मरा (Dinosaur killed on the asteroid strike day) था जब यह टकराव हुआ था.

पूरी तरह से संरक्षित जीवाश्म

माना जाता है कि इसी घटना के बाद ही वह नींव पड़ी थी जिससे मानवजाति का विकास हो सका और अब उसी दिन मरने वाले डायनासोर के पैर का एक अच्छे से संरक्षित जीवाश्म मिला है जिसकी हड्डी में अब भी उसकी त्वचा के अवशेष कायम हैं. यह जीवाश्म अमेरिका के उत्तरी डकोटा की टानिस जीवाश्म स्थल पर मिला है.

सटीक समय बताने में सक्षम

इसके साथ ही वैज्ञानिकों को एक ऐसी मछली के भी अवशेष मिले हैं जिसने इस टकराव के बाद निकली राख की सांस ली थी जो बारिश के जरिए आसमान से समुद्र में पहुंचे थे. मानचेस्टर यूनिवर्सिटी में नेचुरल हिस्ट्री के प्रोफेसर फिलिप मैनिंग ने बीबीसी के एक कार्यक्रम में इस जीवाश्म के बारे बताया कि डायनासोर के पैर की हड्डी के अवशेष से उम्मीद से कहीं ज्यादा सटीक समय का पता लगा सकते हैं.

उम्मीद नहीं थी

मैनिंग का कहना है कि इस जीवाश्म का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था और उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे ऐसा कुछ देख पाएंगे जो समय के बारे में इतनी सटीकता से बता पाएगा और इतनी शानदार कहानी बता पाने में सक्षम होगा. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यह जीवाश्म उस दौर की टाइमलाइन के कुछ हिस्से को और बेहतर कर सकेगा.

कौन सा डायनासोर है ये

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में इस जीवाश्म की समीक्षा सर डेविड एटनबर्ग ने की. यह जीवाश्व थेसेलोसॉरस प्रजाति के डायनासोर का है जो अपने समकालीन डायनासोर के विपरीत इसी त्वचा छिपकली की त्वचा की तरह पपड़ीदार थी और इसके कोई पंख नहीं थे. माना जा रहा है कि यह डायनासोर तुरंत ही मर गया होगा.

इतना संरक्षित कैसे

लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के प्रोफेसर पॉल बैरेट का कहना है कि यह ऐसा जानवर लगता है जिसका पैर तुरंत ही कट गया होगा. इसमें किसी भी तरह की बीमारी या कोई शारीरिक विकार या फिर इसके खाए जाने या काटे जाने के संकेत नहीं मिले हैं इस लिए इस नतीजे पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि यह डायनासोर फौरन ही मर गया होगा.

उस दिन के पल पल का समय

जीवाश्मविज्ञानियों का कहना है कि यह स्थल उस समय के पल पल के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान कर सकता है जब क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था. इस खुदाई की अगुआई करने वाले मानचेस्टर के स्नातक छात्र रॉबर्ट डी पाल्मा ने बताया कि यह बिलकुल किसी मूवी देखने के जैसा आप चट्टान को देखते हैं, वहां आपको जीवाश्म मिलता है जो आपको उसी दिन तक ले जाता है.

टैनिस साइट पहले भी एक बड़े स्रोत के तौर पर सामने आ चुकी है. पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि एक अच्छे से संरक्षित मछली के जीवाश्म मिले हैं जो पृथ्वी में जीवन के इतिहास के सबसे खराब दिनों के बारे में ज्यादा गहरी जानाकरी दे सकते हैं. इसी समय को क्रिटेशियस काल का अंत माना जाता है जिसके बाद पृथ्वी पर मानव सहित स्तनपायी जीवों का बोलबाला हो गया था.

