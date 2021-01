अगर ये 09 हेल्थ मुद्दे 2021 में हुए इग्नोर, तो बढ़ जाएगी मुसीबत!

2021 की आमद मुबारक हो अगर सभी के लिए यह साल अच्छी सेहत के सौगात लेकर (Wish You a Healthy New Year) आए... शायद नए साल के स्वागत में सबसे ज़्यादा शेयर की जाने वाली दिल की बात यही रही. 2020 में देश ही नहीं, पूरी दुनिया Covid-19 के जिस भयानक दौर से गुज़री, उसके बाद यह बात तो तय है कि न सिर्फ लोगों बल्कि देशों के लिए भी 2021 में सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य ही होना (Health is Top Priority) चाहिए. नए साल के पर्सनल रिज़ॉल्यूशन (New Year Resolution) के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं, इधर आपको बताते हैं कि पूरी दुनिया इस साल किस तरह सेहत पर फोकस करने जा रही है.विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल में, 2021 में दुनिया भर में स्वास्थ्य के मोर्चे पर उन खास बिंदुओं को जारी किया, जिन्हें लेकर प्राथमिकता से फोकस रखा जाएगा. दूसरी तरफ, स्टैट न्यूज़ ने हर साल की तरह इस बार भी फोकस में रखे जाने लायक तीन खास हेल्थ मुद्दों को उठाया. इन तमाम विशेषज्ञों के हिसाब से आपको 09 पॉइंट्स में बताते हैं कि कौन से मामले इस साल खबरों में आते रहेंगे.याद रखना चाहिए कि 2020 में कोरोना महामारी के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चौपट हुई. संयुक्त राष्ट्र ने भी चेताया कि गरीबी और बेरोज़गारी बढ़ने से स्वास्थ्य सुविधाओं और समस्याओं को हल करने की चुनौतियां भी बढ़ गईं. बड़ी आबादी वाले देशों में तो वैक्सीन सब तक पहुंचाना भी टेढ़ी खीर साबित हो सकता है. आइए जानें ​कि किन 09 हेल्थ इशूज़ पर बराबर नज़र बनाए रखना होगी.