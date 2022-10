स्वच्छ ऊर्जा के नवाचार में क्यों निवेश कर रही हैं सरकारें?

हाइलाइट्स हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र तकनीकी नवाचार में निवेश बढ़ा है. इसके पीछे जलवायु परिवर्तन के अलावा कई कारक काम कर रहे हैं. पिछले कुछ सालों में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के प्रति रुझान बढ़ा है.

ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) को लेकर दुनिया में इन दिनों हलचल कुछ बढ़ी हुई है. जहां कुछ सालों में जलवायु परिवर्तन के खतरों और उनके प्रभावों (Threats and Effects of Climate Change) के दिखने के बाद भी सरकारें जीवाश्म ऊर्जा से निजात पाने कि लिए ठोस कदम नहीं उठा रही हैं, इसी साल शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के कई देशों को ऊर्जा के क्षेत्र में ठोस कदम उठाने के लिए दबाव में ला दिया है. फिर भी कई देशों ने तेल की कमी के कारण अपना जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ा दिया है जिससे उन पर आर्थिक दबाव कम हो सके. नए अध्ययन मे पाया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में शोधकार्य, विकास, आदि में ऊर्जा नवाचर( Inovation in Clean Energy) एक बड़ा समाधान हो सकता है और इसमें सरकारें निवेश भी कर रही हैं.

पर्याप्त नहीं वर्तमान ऊर्जा नीतियां

फिलहाल ऊर्जा संकट सुलझाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो पेरिस समझौते में लक्ष्य तय किए गाए हैं, उन्हें हासिल करने के लिए वर्तमान नीतियां और रणनीतियां पर्याप्त नहीं हैं. बड़े और प्रभावी बदलाव के लिए हमें मूल रूस से ही ऊर्जा के आपूर्ति तंत्र के साथ साथ ऊर्जा उपयोग में भी आधारभूत बदलाव करने होंगे.

नवाचार से ही सबसे ज्यादा उम्मीद

इसके लिए ऊर्जा नवाचार ही सबसे सटीक समाधान हो सकता है. बर्केले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते नवाचार निवेशों के इस नए रुझान पर विश्लेषण किया है. इससे नीतिनिर्माताओं को नई नीति बनाने के में मदद मिल सकेगी.

निवेश के कारक

इस अध्ययन के नतीजे हाल ही में नेचर एनर्जी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं. ये नतीजा दर्शाते हैं कि अभियान नवाचार में भागीदारी, एक नए तरह का अंतरराष्ट्रीय सहयोग, और चीन से बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा स्वच्छ ऊर्जा में शोध और विकास के लिए निवेश करने के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली कारक हैं

वित्तीय समस्या से नहीं संबंध

यूसी बर्केले में पर्यावरण विज्ञान, नीति एवं प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक जोनास मेक्लिंग ने बताया कि उन्होंने उम्मीद के विपरीत ऊर्जा क्षेत्र में आई वित्तीय समस्याओं को स्वच्छ उर्जा में निवेश के लिए प्रोत्साहन का कारण नहीं पाया है. वहीं इसी साल रूस यूक्रेन युद्ध ने भी इस क्षेत्र में काफी अस्थिरता लाने का काम किया है.

जलवायु संबंध लक्ष्यों से संबंध?

स्वच्छ ऊर्जा की श्रेणी में सौर, पवन, हाइड्रोजन ईंधन सेल जैसी अक्षय ऊर्जाएं शामिल हैं. नई स्वच्छ तकनीकों में विविधता और विकास पर निगरानी रखना, ऊर्जा नवाचर की समझ के लिए जरूरी है यदि ऊर्जा नवाचार में वित्त पोषण उत्सर्नज कम करने के परिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर रही है.

