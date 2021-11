कुछ और ही प्रयोग कर रहे थे वैज्ञानिक, पता चला कैसे आकार लेती हैं कोशिकाएं

मानव शरीर और दुनिया के अन्य सभी जीवों का जीवन का आधार कोशिकाएं (Cells) होती है. बहुत महीन ये कोशिकाएं अपने माहौल में खुद को ही बहुगुणित कर सकती हैं. इसमें सभी जैविक क्रियाएं समाहित होती हैं. इसके साथ ही हर कोशिका में संपूर्ण अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं जिनसे उनके कार्यों का निर्धारण और नियंत्रण होता है और यही सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाएं में स्थानातंरित भी होती हैं. इसीलिए कोशिकाओं को अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए हमेशा अहम विषय रहा है. नए अध्ययन में बहुविषयी शोधकर्ताओं ने रोचक तरीके से कोशिका के आकार (Shape of cells) के निर्धारण करने वाली प्रणाली (Mechanism of Shaping the cells) की पता लगाया है.

कोशिकाओं पर अलग प्रयोग

लीहाई और लुसाने यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने कोशिकाओं की नई प्रणाली की खोज की है जिसके कारण खमीर कोशिकाओं का विखंडन उन्हें नालीदार आकार देता है. लुसाने यूनिवर्सिटी की फैक्लटी सदस्य सोफी मार्टिन की अगुआई में मार्टिन लैब में प्रयोगात्मक जीवविज्ञानियों के प्रयोगों में अनुवंशिकीय रूप से संशोधिक विखंडन खमीर कोशिकाओं के अंदर की प्रक्रियाओं को प्रकाश के जरिए सक्रिय करना शामिल था.

अलग प्रयोगों में नया अवलोकन

जब शोधकर्ताओं की टीम ऐसे प्रयोग कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि एक खास प्रोटीन, जब कोशिका के अंदर आता है, तो वह कोशिका की वृद्धि वाले क्षेत्र से हटा दिया जाता है. इसका कारण जानने के लिए शोधकर्ताओं ने लीहाई यूनिवर्सिटी के भौतिकी विभाग में वैविलोनिस समूह के प्रमुख दिमित्रिओस विलोनिस के पास गए.

कम्प्यूटर सिम्यूलेशन की मदद

वैविलोनिस एक सैद्धांतिक भैतिकविद हैं. उन्होंने बताया, “हमने कोशिका परत की वृद्धि और प्रोटीन की गतिविधि से संबंधित कम्प्यूटर सिम्यूलेशन बनाया. इसके साथ ही उनके साथ परिचर्चा कर कुछ दूसरी अवधारणाओं पर भी विचार किया था. बहु विषयी सहयोग के साथ मॉडलिंग और प्रयोगों के जरिए शोधकर्ताओं ने अब तक की अज्ञात जैविक प्रक्रियाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया.

शोधकर्ता सरल खमीर कोशिका (Yeast Cell) में प्रटीन की गतिविधि को समझने का प्रयास कर रहे थे. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कहां हुए प्रकाशित

टीम ने एक प्रणाली की खोज की जिसमें सरल खमीर कोशिकाएं अपने आकार लेने के लिए उपयोग में लाती हैं. उनके इस अध्ययन के नतीजे विस्तार के साथ साइंस एडवांस जर्नल के नए संस्करण में “सेल पैटर्निंग बाय सेक्रीशन- इंड्यूस्ड प्लाज्मा मैम्बरेन फ्लोज” शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं.

झिल्ली की भूमिका

वैविलोनिस का कहना है कि जब कोई कोशिका हिलती डुलती है या फिर विकसित होती हैं, तब उस विकासे दौरान वृद्धि के इलाकों में एन नई झिल्ली जरूर जुड़ती है. इस झिल्ली के बनने की प्रक्रिया को एक्जोसाइटोसिस कहा जाता है. कोशिका को भी समन्वित तरीके से वृद्धि, यानि दिशाज्ञान को कायम रखने, के लिए इस झिल्ली को खास जगह पर पहुंचाने का करना होता है.

वृद्धि ना होने वाले क्षेत्रों में ही वह प्रोटीन

शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने दर्शाया कि ये प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं. एक्जोसाइटोसिस की स्थानीय पहुंच झिल्ली से जुड़े हुए कुछ प्रोटीन को वृद्धि क्षेत्रों से दूर जाने का कारण बनती है. ये प्रोटीन फिर गैर वृद्धि कोशिका क्षेत्र के रूप में पहचान बना लेते हैं. इससे खुद पर निर्भर होने का एक पैटर्न बन जाता है. इसी से खमीर की कोशिकाओं का खाने या डिब्बे का आकार बन जाता है.

यह पहली बार जब किसी कोशिका (Cell) में शोधकर्ताओं ने इस तरह की किसी प्रणाली का पता लगया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

कैसे हुआ आपस में सहयोग

यह पहली बार है कि कोशिकाओं के स्वरूप की इस प्रणाली की पहचान की गई है जो ऐसे प्रक्रिया है जिससे कोशिकाएं अपनी सतह पर स्थान विषयाक अनियमितताएं हासिल कर लेती हैं. वैविलोनिस की टीम के सिम्यूलेशन से ऐसे प्रयोगिक परीक्षण बने जिसे मार्टिन के समूह ने किया और वैविलोनिस के साथ अन्य शोधकर्ताओं ने उसके नतीजों का अध्ययन किया.

प्रयोगों के नतीजों के विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हुई कि सिम्यूलेशन में प्रोटीन का जो वितरण पाया गया वह जीव कोशिकाओं के प्रयोगों से मिले आंकड़ों से पूरी तरह से मेल खाता है. टीम का कहना है कि यह कार्य खास तौर से उन शोधकार्यों की प्रक्रियाओं के लिए रुचिकर हो सकता है जिनका संबंध कोशिका विकास और झिल्लीयों के आवागमन से संबंधित है. इससे झिल्लियों के बहाव को भी समझा जा सकता है. इस जानकारी के मार्टिन का समूह वो कोशिकाएं बना सक जिनाका आकार प्रकाश से नियंत्रित किया जा सकता है.