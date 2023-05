Explainer : 27 साल पुराने रेप के मामले में कैसे हारे ट्रंप, हुए यौन दुर्व्यवहार के दोषी, कैसे खुला इतना पुराना केस

हाइलाइट्स ट्रंप को अमेरिकी महिला पत्रकार से रेप मामले में 27 साल बाद मिली सजा, 41 करोड़ का मुआवजा देना होगा एक खास कानून के तहत केस खोला गया, ये साबित हुआ कि ट्रंप ने सैक्सुअल एब्युज किया इस सजा का ट्रंप के प्रेसीडेंट चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं होगा और ना ही वह जेल जाएंगे

ये मामला 1996 का है. यानि 27 साल पुराना. एक लेखिका और स्तंभकार जीन कैरोल पिछले साल एक किताब लिखती हैं, जिसमें ये कहती हैं कि ट्रंप ने कैसे उनसे एक डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में बलात्कार किया. बदले में ट्रंप इस महिला का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं वो इस लायक हैं ही नहीं कि उनसे कुछ किया जाए. ये महिला कोर्ट में पहुंचती है और ये मुकदमा करती है कि ट्रंप झूठ भी बोल रहे हैं और उसके सम्मान को ठेस भी पहुंचाया है. फिर ज्यूरी के सामने ये मामला आता है. जिसमें ये पाया जाता है कि ट्रंप ने महिला के साथ जोरजबरदस्ती की. रेप का मामला पुष्ट नहीं होता.

अब हम ये जानेंगे कि अमेरिका में इतना पुराना मामला किस कानून के तहत खोला जाता है. ज्यूरी की क्या भूमिका होती है. मामला दरअसल क्या है.

अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा विवादों में रहते हैं. कुछ साल पहले एक पोर्न स्टार ने आरोप लगाया कि मुंह बंद करने के लिए उन्होंने उन्हें पैसे दिए गए. ये अमेरिका में चुनाव लडने वालों के खिलाफ बड़ा अभियोग होता है. इस मामले में ट्रंप की खासी छीछालेदर हुई. ये मामला मैनहट्टन कोर्ट में चला.

ये मामला क्या है

जीन कैरोल पिछले साल अपनी किताब लिखी. इस किताब का नाम है “वाट डू वी नीड मेन फार?: ए माडेस्ट प्रोपोजल” ( What Do We Need Men For?: A Modest Proposal) इसी किताब में उन्होंने आरोप लगाया कि 1990 के दशक के बीच दो व्यक्तियों ने उन पर यौन हमला यानि सेक्स असाल्ट किया. इसमें उन्होंने लेज मूनवेज और डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया. दोनों ने इसका खंडन किया.

ये अमेरिकी पत्रकार और लेखक ई जीन कैरोल, जिन्होंने अदालत में एक मुकदमा किया कि 27 साल पहले एक लिंजरी स्टोर के कपड़ा बदलने वाले कक्ष में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ रेप किया था. अदालत में ये तो पुष्ट नहीं हुआ कि रेप हुआ था लेकिन ये साबित हुआ कि ट्रंप ने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया और झठ बोला. इस पर ट्रंप पर मोटा हर्जाना भरना होगा. (विकी कामंस)

ट्रंप ने इस आरोप पर पिछले साल कैरोल की हंसी ही नहीं उड़ाई बल्कि सोशल मीडिया पर उन पर फब्तियां भी कसीं, ये कहा कि वो इस लायक ही नहीं कि मैं उनकी ओर देखूं भी. इसके बाद कैरोल ने कोर्ट की ओर रुख किया. ये पुराना केस एक खास कानून के तहत खुल गया.

कौन हैं ई जीन कैरोल

उनका पूरा नाम एलिजाबेथ जीन कैरोल है. वह अब 79 साल की हैं. वह अमेरिकी पत्रकार, लेखक और सलाह देने वाली कॉलमिस्ट हैं. उनका कॉलम “आस्क ई जीन” इली मैगजीन में 1993 से 2019 तक चलता रहा. शायद ये अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाला कॉलम था.

उन्होंने दो शादियां कीं. पहली शादी के बाद तलाक 1984 में हुआ और दूसरी शादी के बाद 1990 में. वह न्यूयार्क में रहती हैं. कई किताबें लिख चुकी हैं. कॉलम लिखने से लेकर टीवी पर भी आती रही हैं. अमेरिका के जाने माने पत्रकारों में हैं.

कैरोल ने कोर्ट में क्या मामला दायर किया

कैरोल ने सिविल सूट दायर करते हुए कहा 1996 में वह एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर में थीं. वहां ट्रंप उन्हें मिले. वह कुछ लिंगरीज कपड़ों पर उनकी राय चाहते थे. उन्होंने ट्रंप की मदद की. जब वह कपड़े चेंज करने ड्रेसिंग रूम में गईं तो ट्रंप भी उसमें घुस गए. वहां उनके साथ जोरजबरदस्ती और रेप किया. किताब में उन्होंने इस मामले को लिखा. जब ट्रंप ने उनकी खिल्ली उड़ाई तो वह कोर्ट गईं और पुराने मामले को खोलते हुए कहा कि ट्रंप ने उनके साथ रेप किया और फिर सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती भी की.

इस डिपार्टमेंट स्टोर का नाम बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर है. जब कैरोल ने इसकी शिकायत की तो ट्रंप ने उसकी बदनामी भी ये कहते हुए कि वो उनके टाइप की नहीं हैं. ये भी आरोप लगाया कि वह अपने किताब के प्रचार के लिए मनगढंत बातें कर रही हैं. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में जेल में नहीं जाएंगे और ना ही फिलहाल उनके प्रेसीडेंट (एपी फाइल फोटो)

किस कानून के तहत मुकदमा किया गया

कैरोल ने पिछले साल नवंबर में “न्यूयार्क स्टेट एडल्ट सर्वाइवर एक्ट” के तहत एक मुकदमा ट्रंप के खिलाफ दायर किया. ये अमेरिका का एक ऐसा कानून है, जिसमें आप पुराने यौन प्रताड़ना या अभद्रता जैसे मामलों को खोल सकते हैं.

न्यूयार्क के कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं. कानून कहता है कि किसी भी तरह सेक्सुअल टच या किसी इंटीमेट अंग को टच करना भी सेक्सुअल कांटैक्ट माना जाएगा. हालांकि कानून ये कहता है कि इसे रेप तब माना जाएगा कि अगर कोई शख्स जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स दूसरे के साथ उसकी सहमति के बगैर करे. भले ही इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो. न्यूयार्क में सेक्सुअल एब्युज यानि यौन अभद्रता और रेप दोनों ही सेक्सुअल अपराध से जुड़े मामले माने जाते हैं.

इसमें क्या साबित करना था

कैरोल की वकीलों को ये साबित करना था कि क्या ट्रंप ने जोरजबरदस्ती की और इसमें सबूत क्या हैं. ज्यूरी ने पाया कि ट्रंप ने सेक्सुअली अभद्रता की है और वो इस हमले के लिए हर्जाने की हकदार हैं हालांकि ज्यूरी ने ये नहीं पाया कि कैरोल के साथ रेप हुआ था.

साथ ही ये भी कि उनके पास जो भी अधिकतम साक्ष्य हैं, वो ये कहते हैं कि कैरोल को लेकर पिछले साल पर ट्रंप ने जो कुछ भी सार्वजनिक तौर पर दावा किया, वो गलत और झूठ था और ट्रंप ने ऐसा करके उन्हें जानबूझकर बदनाम किया.

कितने दिन चली कैरोल की गवाही

ये मुकदमा नवंबर में दायर किया गया. इसके बाद पूरे दो दिनों तक कैरोल की सुनवाई हुई. जिरह हुई. उन्होंने अपने साथ बीती घटना सुनाई.ये बताया कि इसके बाद से उनकी जिंदगी कैसे बदल गई. जिरह के दौरान ट्रंप के वकील ने उनसे घंटों क्रास एक्जामिशन किया.

कैरोल ने अपनी उन फ्रेंड्स को पेश किया, केवल जिन्हें उन्होंने इस हादसे के बाद इसके बारे में बताया था. उन दोनों से भी ट्रंप के वकील ने खासी पूछताछ और क्रास एक्जामिन किया. हालांकि ट्रंप की लीगल टीम ने यही आरोप लगाया कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं. हालांकि केवल कैरोल ही नहीं बल्कि कई महिलाओं ने समय समय पर ट्रंप के ऐसे ही तरीके को लेकर उनसे सेक्सुअल एब्युज करने के आरोप लगाए हैं.

इस मामले में और किनकी मदद ली गई

कैरोल की लीगल टीम ने इस मामले में अमेरिका क्लीनिकल साइकलॉजिस्ट डॉक्टर लेस्ली लेबोविट्ज की मदद ली. जिसने ये साबित किया कैरोल ना तो किसी डिसआर्डर की शिकार हैं और ना ही मेंटल बीमारी की लेकिन उनके साथ ट्रंप ने रेप किया. लेबोविट्ज का कहना है कि इस हादसे के बाद कैरोल कई सालों तक इससे पीड़ित रहीं. ये खराब यादें उन्हें परेशान करती रहीं.

ज्यूरी ने रेप के मामले को क्यों नहीं माना

ज्यूरी ने रेप के मामले को नहीं माना क्योंकि इसे लेकर पर्याप्त सबूत नहीं थे.

ज्यूरी ने क्या फैसला दिया

ज्यूरी ने ट्रंप को कैरोल से जोरजबरदस्ती करने और मानहानि का दोषी पाया. आमतौर पर इतने पुराने मामलों में लोग बच जाते हैं. लेकिन ट्रंप नहीं बचे. मैनहट्टन की संघीय अदालत ने उन्हें दोषी पाया. ज्यूरी ने ये तो पाया कि ट्रंप ने कैरोल के साथ सैक्सुअली अभद्रता की है, ये बात उन्हें मानहानि के तहत हर्जाना देने के लिए पर्याप्त है. हालांकि ज्यूरी के सामने कैरोल ये साबित नहीं कर पाईं कि उनके साथ रेप हुआ है.

ज्यूरी एकमत से इस निष्कर्ष पहुंची कि एक तो ट्रंप ने कैरोल की मानहानि की, उसके लिए उन्हें 03 मिलियन डॉलर (24.6 करोड़ रुपए) देने चाहिए जबकि 02 मिलियन डॉलर (16.41 करोड़ रुपए) उनके ऊपर अनुचित व्यहार करने के लिए. हालांकि कैरोल ने किसी तय रकम को लेकर ये मुकदमा नहीं किया था. ये रकम ज्यूरी ने ही तय की.

क्यों इस मामले में ट्रंप को जेल नहीं जाना होगा

ट्रंप के लिए राहत की बात ये है कि ये मामला सिविल के तहत दायर किया गया,लिहाजा उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा.

अमेरिकी अदालतों में ज्यूरी क्या होती है

जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला करना होता है तो अमेरिकी फेडरल अदालतें ज्यूरी की राय मानती हैं. बशर्तें वो एकमत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचें. अमेरिका में ज्यूरी ग्रुप में 09 लोग होते हैं – 06 पुरुष और तीन महिलाएं, उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है.

ट्रंप ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी

ट्रंप इसके ट्रायल में नहीं गए. ये जरूरी भी नहीं था. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि वह इस मामले के खिलाफ अपील करेंगे. इसे दुर्भाग्यपूर्ण औऱ राजनीति से प्रेरित बताया. साथ ही ये भी दोहराया कि वह नहीं जानते कि कैरोल कौन है. ट्रंप के वकील का कहना है कि न्यूयार्क के इस ज्यूरी दल ने फेयर ट्रायल नहीं किया.

क्या इसका असर ट्रंप के चुनाव अभियान पर पडे़गा

लगता तो नहीं. हालांकि इस फैसले का ट्रंप के चुनाव लड़ने पर कोई असर नहीं होगा. क्योंकि ये सिविल केस है. ट्रंप जब वर्ष 2016 में प्रेसीडेंट चुनाव के लिए अभियान में लगे थे तब भी उनके कई तरह के सिविल मामले चले थे लेकिन उनके चुने के बाद ये मामले सुलट गए – इसका उनके चुने जाने पर कोई असर नहीं पड़ा. ये फैसला तब आया है कि जबकि ट्रंप अमेरिका के प्रेसीडेंट चुनावों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर प्राइमरी में पार्टी के भीतर उम्मीदवार होने का अपना दावा ठोंक रहे हैं.

मुकदमा जीतने वाली कैरोल ने क्या कहा

कैरोल ने कहा कि वो अदालत केवल इसलिए गईं कि ताकि दुनिया भी जाने कि सच्चाई क्या है. अब दुनिया ये जान गई है. इसके बाद कैरोल की वकील राबर्टा कैप्लन ने कहा कि कोई कानून से ऊपर नहीं है, यहां तक कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी. कैरोल ने कहा, ट्रंप झूठे हैं और उन्होंने मेरी इमेज को नुकसान पहुंचाया है और अब मैं अपनी जिंदगी को फिर से जीना चाहती हूं. वैसे कैरोल डेमोक्रेट्स समर्थक हैं. वह कहती हैं कि ट्रंप किसी शैतान की तरह हैं. उनका अमेरिका का प्रेसीडेंट बनना किसी दुर्भाग्य की तरह था.

