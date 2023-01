अब सुलझ जाएगी गैलेक्सी के आकार लेने की दशकों पुरानी गुत्थी

हाइलाइट्स गैलेक्सी के आकार और विकास की वजह लंबे समय से पहेली बनी हुई हैं. वैज्ञानिकों ने इनका सौ साल पहले वर्गीकरण करना शुरू किया था. इस अध्ययन में इससे संबंधित सवालों का हल काफी हद तक निकाल लिया है.

ब्रह्माण्ड में गैलेक्सी के निर्माण (Formation of Galaxy) और आकार लेने का विज्ञान अब भी बहुत सारे रहस्य समेटे हुए हैं. करीब सौ साल पहले वैज्ञानिकों ने विभिन्न गैलेक्सी का वर्गीकरण (Classification of Galaxy) उनके आकार के लिहाज से करना शुरू किया था और तब से उनके विकास और आकृति विज्ञान (Evolution and shaping of Galaxies) के अध्ययन चले आ रहे हैं, पर वैज्ञानिक इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं जबकि उनके विकास के बारे में कई तरह की थ्योरी जरूर दी जाती रही हैं. नए अध्ययन के बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार इस दिशा में इतनी बड़ी सफलता मिली है.

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का उपयोग

शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने लंबे समय से उलझे हुए गैलेक्सी के विकास और आकार लेने की सवालों के काफी जवाब खोज लिए हैं. मथंली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में उन्होंने आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है. जिसकी अगुआई इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी रिसर्च (ICRAR) के शोधकर्ताओं ने की है.

लगातार बढ़ती जा रही थी जानकारी

1926 से ही हबल सीक्वेंस के आविष्कार से ही खगोलविदों ने गैलेक्सी के वर्गीकरण का एक सिस्टम बनाना शुरू कर दिया ता और उसके बाद तकनीकी विकास के साथ लगातार हमारी वैज्ञानिकों के गैल्कसी के विकास और आकृति के बारे में जानकारियां जोड़ी जा रही हैं. 1970 तक इस बात की पुष्टि की जा सकी कि अकेली गैलेक्सी सर्पिल आकार लेने का प्रयास करती हैं.

और भी हो सकते हैं आकार

तब तक वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया था कि समूह में मिलने वाली गैलेक्सी के अंडाकार या फिर लेंस की तरह आकार लेने की संभावना ज्यादा होती है. इसके बाद से शोधकार्यों में भी कुछ गति देखने को मिली. ICRAR में शामिल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ जोएल फेफर ने इसकी जानकारी दी.

वैज्ञानिकों ने पाया है कि एकल स्वतंत्र गैलेक्सी (Galaxy) सर्पिल आकार की होती हैं. (फाइल फोटो)

एकल और सामूहिक गैलेक्सी

शोधकर्ताओं ने गैलेक्सी की आकृति और उनके घनत्व के बीच संबंध का खुलासा किया जहां एकल गैलेक्सी की तुलना में गैलेक्सी समूह में वे सपाट और किसी खास तरह की विशेषता विहीन नजर आती हैं. डॉ फेफर ने बताया कि उन्होंने पाया है कि जब बहुत सारी गैलेक्सी एक साथ पैक होती हैं तो कुछ अलग ही चीजें होती हैं.

सर्पिल गैलेक्सी का आकार

शोधकर्ताओं ने बताया कि गैलेक्सी की सर्पिल भुजाएं बहुत ही नाजुक होती हैं. इसीलिए जब हम ज्यादा घनत्व वाले गैलेक्सी समूह में जाते हैं तो सर्पिल गैलेक्सी की भुजाएं अपने गैस गंवाना शुरू कर देती हैं. इसी गैस के खत्म होने के कारण उनकी भुजाएं भी खत्म हो जाती हैं और उनका आकार बदल जाता है.

सर्पिल गैलेक्सी (Galaxy) के विलय होने के बाद उनका आकार सर्पिल नहीं रह जाता है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

विलय भी है कारण

गैलेक्सी के आकार बदलने का एक कारण गैलेक्सी का आपस में विलय भी है जब दो या ज्यादा सर्पिल गैलेक्सी एक दूसरे से टकराती हैं तो वे एक विशाल अंडाकार गैलेक्सी में बदल जाती हैं. शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिए EAGLE सिम्यूलेशन का उपयोग किया जिससे वे गैलेक्सी समूहों का विस्तृत अध्ययन कर सके. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया गया कि बहुत सी गैलेक्सी के आकार में बदलाव की वजह विलय है.

गैलेक्सी वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने आर्टीफीशियल इंटेलिजेन्स के एलगॉरिदम का उपयोग किया. यह न्यूरल नेटवर्क आधारित एलगॉरिदम से एक मिनट में 20 हजार गैलेक्सी का वर्गीकरण हो सका जिससे अब इस कार्य में जहां हफ्तों का समय लगता तथा केवल एक ही घंटे में हो गया. सिम्यूलेशन से नतीजे हमारे ब्रह्माण्ड के बहुत हद तक मिलते पाए गए. पहली बार इस तरह के नतीजे हासिल किए है. और आगे के अध्ययनों को भी इससे काफी मदद मिलेगी.

