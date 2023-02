भूकंप से निपटने के लिए क्या करता है जापान और क्या सीखा जा सकता है उससे?

हाइलाइट्स तुर्किए सीरिया में आए भूकंप से जान माल का भारी नुकसान देखने को मिला है. इससे भूकंप से निपटने की रणनीति बनाने की जररूत महसूस होने लगी है. जापान से इस मामले में काफी कुछ सीखा जा सकता है.

तुर्किए और सीरिया में भूकंप (Earthquake in Turkey and Syria) आए तीन दिन से ज्यादा का समय हो गया है. वहां अब भी बहुत सारे परिवार के परिवार मलबे (Families trapped in Debris) में दबे पड़े हैं. इसमें चिंता की बात यह है कि बहुमंजिला इमारतों में दबे परिवारों के निकाले जाने की उम्मीद बहुत ही धुंधली हैं क्योंकि खास तौर पर सीरिया में मलबा हटाने के उपकरण पर्याप्त नहीं हैं. इस आपदा को लेकर क्या हम जापान (Lessons from Japan) से कुछ सीख सकते हैं, यह इस समय एक विचार करने योग्य सवाल है, क्योंकि जापान में समय समय पर भूकंप आते रहते हैं.

भूकंप आने पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जापानी

दशकों से जापान के लोगों तक को भूंकप के हालातों में कौन से आपात कदम उठाने हैं उसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है. वहां बार बार भूकंप से तबाही ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है. यहां तक कि जापान तो अब सुनामी से भी निपटने की लिए तैयार रहने की कोशिश करता है. इसके लिए वह नियोजन के महत्व, लचीलेपन और संभलन के सामर्थ्य में विश्वास पर काम कर रहे हैं. और इमारतों से लेकर ट्रेनों के सिस्टम को भी आपात स्थितियों के लिए तैयार रखते हैं.

ट्रेनों में लगाया जाता है खास सिस्टम

जापान में जगह जगह भूकंपमापी यंत्र जो भूकंपीय तंरगों और गतिविधियों पर निगरानी रखता है और इतना ही नहीं ये यंत्र हर ट्रेन में रखे जाते हैं और जैसे ही इस यंत्र को भूकंपीय तरंगों के संकेत मिलते हैं इसकी प्रतिक्रिया होती है और ट्रेन में तुंरत ब्रेक लग जाते हैं और ट्रेन भूकंप आने से पहले ही पूरी तरह से रुक जाती है. इतना ही नहीं ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई है जिससे भूकंप की वजह से ट्रेन पटरी से ना उतर सके.

भूकंप रोधी इमारतें

जापान के हर शहर में बहुमंजिला गगनचुंबी इमारतें हैं. आमतौर पर बहुमंजिला इमारतें भूकंप के लिहाज से बहुत खतरनाक होती हैं और जापानी इसी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं इसलिए वहां के शहरों की इमरातों की डिजाइन ही ऐसी होती है कि वे भूकंप के झटकों को झेल सकें. कई इमारतें तो ऐसी हैं कि भूकंप आने पर झूलने सा एहसास देने लगती हैं और फिर स्थिर हो जाती हैं

जापान (Japan) में ऊंची इमारतों की भी ऐसी डिजाइन की जाती है जिससे वे भूंकप के झटके को झेल सकें. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

और ये व्यवस्थाएं भी

यहां छोटे घरों ऐसे बनाए जाते हैं जिनकी नींव लचीली होती हैं जो छह दिशाओं से आने वाले बल को झेल कर भूकंप के प्रभाव को खत्म कर सकती है. भूकंप का अंदेशा होने पर ही लिफ्ट या एलीवेटर्स तुरंत रुक जाते हैं और उन्हें फिर से शुरू करने लिए तुरंत उनकी जांच भी होती है. भूकंप आने पर बिजली, गैस और पानी की पाइपलाइन तुरंत बंद हो जाती हैं जिससे भूकंप की वजह से किसी तरह की आगजनी, बाढ़ या फिर विस्फोट की घटना ना हो.

बच्चों को विशेष प्रशिक्षण

जापान मे बच्चों को स्कूल में ही इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि भूकंप आने की चेतावनी मिलते ही या फिर भूकंप का अहसास होने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है और सबसे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या क्या करना है. भूकंप के बाद अभिभावकों की जिममेदारी होती है कि बच्चे को स्कूल से पिक कर लें. सभी को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे नहीं घबराने वाला बर्ताव कर सकें और घबराहट और डर के हालात में भी नियमों का पालन करने का प्रयास करें.

तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप (Turkey and Syria Earthquake) के कारण आई तबाही को जापान की सीखों से कम किया जा सकता था. (फाइल फोटो)

भूकंप और आग

जापान इस बात को अच्छे से समझा जाता है कि भूकंप आने पर आगजनी की घटना असंभव नहीं बल्कि सामान्य घटना की तरह हो सकती है. ऐसे में इससे निपटने के लिए जापान में कई बार दमकल विभाग मॉक ड्रिल के अभ्यास के अभियान चलाते हैं. ऐसे में जापानी लोगों का अनुशासन भी दिखाई देता है.

जापान ने जिस तरह से भूकंप से निपटने के लिए किए जाने वाले बर्ताव को अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया है वह दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है जो बहुत से देशों के सीखने के जरूरत है. हाल में तुर्किये और सीरिया में आए भूकंप से भी ऐसे ही सबक लेने की जरूरत है. इमारतों को भूकंपरोधी डिजाइन की जरूरत है. पहाड़ों और पर्वतों पर रास्ते, तेज भागने वाली रेल की पटरियां बिछाते बनाते समय भूकंप का ध्यान रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, हम आपदा को टाल भलने ही ना सकें, लेकिन जागरूकता और सावधानी मुसीबत को कम जरूर कर सकती है.