ब्रह्माण्ड कैसे बना पारदर्शी, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या दिया जवाब?

हाइलाइट्स वेब टेलीस्कोप ने बिग बैंग के बाद के पहले एक अरब साल की नई जानकारी दी है. शोध में पाया गया है कि उस दौर में सभी गैलेक्सी की निर्माण बहुत तेजी से हुआ करता था. इससे वैज्ञानिकों को रीआयनाइजेशन युग के बारे में जानकारी मिल सकी है.

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (James Webb Space Telescope) की अद्भुत क्षमताओं के जरिए वैज्ञानिकों ने ब्रह्माण्ड की शुरुआत के समय की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने में सफलता पाई है. इस तरह की जानकारी अब तक के उन्नत टेलीस्कोप भी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन वेब के आंकड़ो से वैज्ञानिकों ने पाया है कि बिग बैंग के बाद के एक अरब सालों (One Billion Years after Big Bang) में सभी गैलेक्सी में गैसों से तारों का निर्माण (Foramtion of Stars in Early Galaxies) बहुत ही तेज गति से हो रहा था. इस अध्ययन से वे पता लगा सके कि बिग बैंग के बाद कैसे हाइड्रोजन की कोहरा जलने लगा था.

शुरुआती गैलेक्सी की झलक

लॉस एंजेलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खगोलभौतिकविदों ने वेब की मदद से शुरुआती गैलेक्सी की झलक हासिल की है जिससे बिग बैंग के बाद की घटनाओं के बारें गहराई से जानकारी मिल सकी है. इस अध्ययन से खुलासा हुआ कि बिग बैंग के बाद के समय से कैसे हाइड्रोजन का आयनीकरण होने के साथ उसका जलना शुरू हुआ और फिर बिजली की गति से गैसें तारों में बदलने लगीं.

अंतरिक्ष विज्ञान में गेंचेंजर

एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में में प्रकाशित इस अध्ययन में यह नई खोजें प्रकाशित हुई हैं जो शोधकर्ताओं के मुताबिक खगोलविज्ञान, और खगोलभौतिकी में गेमचेंजर साबित हो सकती हैं. वेब के आंकड़ों की मदद से वैज्ञानिक पहली बार उस युग की गैलेक्सी के आकार और संरचना के बारे में इस तरह की जानकारी हासिल करने में सफल हुए.

आज की गैलेक्सी से बहुत ही अलग

अध्ययन में साफ तौर पर पता चला है कि पुरातन गैलेक्सी आज की गैलेक्सी की तरह नहीं बना करती थीं जिनमे तारों का निर्माण एक छोटे से क्षेत्र में ही सीमित होते हैं जैसा की हमारी मिल्की वे में ही ओरियन तारामंडल में हो रहा है. इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और यूसेएलए के भौतिकी और खगोलशास्त्र के प्रोफेसर टोमैसो ट्रेयू ने बताया कि उन्होंने पाया कि उन गैलेक्सी में तारे बिजली की गति से निर्मित हो रहे थे.

वेब के कारण हो सका अभूतपूर्व अध्ययन

वेब का बहुत ही शानदार विभेदन क्षमता की वजह से शोधकर्ताओं के इन पुरातन गैलेक्सी के अभूतपूर्व अध्ययन का अवसर मिला जिससे वे यह देख सके की उन सभी में तारों का निर्माण किसी तरह से हो रहा है. वहीं यूसीएलए की एक अन्य अध्ययन, जो जर्नल के उसी अंक में प्रकाशित हुआ है, में पाया गया है कि बिग बैंग की घटना के बाद जल्दी ही, एक अरब साल के भीतर ही जिन गैलेक्सी का निर्माण हा वे फोटोन अवशोषित हाइड्रोजन के जलने के बाद के अवशेषों से बनी होंगी,जिससे ब्रह्माण्ड में प्रकाश आया होगा.

रीआइनाइजेशन का युग

वेब सुदूर गैलेकसी से आने वाले धुंधले हो चुके प्रकाश को अच्छे से पकड़ सका जिसकी वजह से उसे एक तरह की टाइम मशीन कहा जाता सकता है. वेब का मकसद यह समझना है कि कैसे और कब बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन के जलने बचे अवशेषों से पहली गैलेक्सी बनीं और उनसे प्रकाश बना. इस परिघटना को रीआइनायजेशन का युग कहते हैं. इससे यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि समय के साथ कैसे भारी तत्व भी बन सके.

रीआयनाइजेशन का युग का युग अभी तक अच्छे से नहीं समझा जा सका था क्योंकि उनके पास वेब जैसे सक्षम टेलीस्कोप नहीं थे. कॉस्मिक रीयायनाइजेशन के पहले शुरुआती ब्रह्माण्ड में प्रकाश नहीं था क्योंकि शुरुआती तारों से निकलने वाले पराबैंगनी फोटोन को हाइड्रोजन परमाणु अवशोषित कर लिया करता हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती प्रकाश के फोटोन हाइड्रोजन परमाणुओं ने अवशोषित किए होंगे जिससे वे इलेक्ट्रॉन गंवाकर आयनीकृत हो गए होंगे और जैसे जैसे गैलेक्सी आयनीकृत होती गईं ब्रह्माण्ड पारदर्शी बन गया होगा, जिसके बाद प्रकाश मुक्त यात्रा कर पाया होगा.